Нижегородский аэропорт работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА

Из-за угрозы атаки БПЛА введены временные ограничения на использование воздушного пространства вокруг Нижнего Новгорода. Они действуют с ночи 28 марта.
Аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, заявили в пресс-службе воздушной гавани.
Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.
Напомним, что 25 и 26 марта нижегородский аэропорт работал запасным для Москвы. В столице действовали ограничения на прием и отправление воздушных судов.
