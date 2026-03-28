Нижегородский аэропорт работает с ограничениями из-за угрозы атаки БПЛА Общество

Из-за угрозы атаки БПЛА введены временные ограничения на использование воздушного пространства вокруг Нижнего Новгорода. Они действуют с ночи 28 марта.

Аэропорт принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, заявили в пресс-службе воздушной гавани.

Статус рейса можно уточнить на онлайн-табло аэропорта.

Напомним, что 25 и 26 марта нижегородский аэропорт работал запасным для Москвы. В столице действовали ограничения на прием и отправление воздушных судов.