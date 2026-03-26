Нижегородский аэропорт снова работает запасным для Москвы Общество

В Москве снова действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это делается ввиду угрозы атаки БПЛА. Как и днем ранее, нижегородский аэропорт в качестве запасного принимает рейсы, направлявшиеся в столицу.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в столице Приволжья приземлились 10 самолетов. Пассажирам выдают питье и еду. При необходимости в аэропорту установят дополнительные кулеры с водой и предоставят нуждающимся пуфы и матрасы.

Пассажиров просят следить за объявлениями по громкой связи и посматривать на онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что с 29 марта нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание.