Нижегородский аэропорт снова работает запасным для Москвы

В Москве снова действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это делается ввиду угрозы атаки БПЛА. Как и днем ранее, нижегородский аэропорт в качестве запасного принимает рейсы, направлявшиеся в столицу.
По данным пресс-службы воздушной гавани, в столице Приволжья приземлились 10 самолетов. Пассажирам выдают питье и еду. При необходимости в аэропорту установят дополнительные кулеры с водой и предоставят нуждающимся пуфы и матрасы.
Пассажиров просят следить за объявлениями по громкой связи и посматривать на онлайн-табло.
Ранее сообщалось, что с 29 марта нижегородский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+