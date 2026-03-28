Служебная собака взяла след убийцы экс-депутата Минкаила Саидова

Фото: Анастасия Назарова

Правоохранительные органы расследуют убийство 60-летнего экс-депутата из Шахуньи Минкаила Саидова.

Тело мужчины обнаружили утром 26 марта в его коттедже на улице Комсомольской. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около 10:00, уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По предварительным данным, мужчина погиб в результате огнестрельного ранения.

Для поиска подозреваемого была задействована служебно-розыскная собака. Она взяла след и вывела оперативников к ближайшей дороге, где он прервался.

Несмотря на это, криминалистам удалось обнаружить на предполагаемом маршруте отхода злоумышленника ряд вещественных доказательств.

Невестка Саидова Дарья связала его убийство со смертью своего мужа. Следствие также рассматривает версию, что оба преступления могут быть связаны.

Ранее в СК показали кадры с места убийства экс-депутата Минкаила Саидова. Посмотреть можно тут.