Порядок оказания медпомощи детям обновили в России

В России вступил в силу обновленный порядок оказания медицинской помощи по профилю "Педиатрия". Документ зарегистрировал Минюст РФ, сообщил в своем главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Порядок пересмотрен впервые с 2012 года. В новой редакции закреплена обязательность применения стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций.

При этом итоговый вариант документа отличается от ранее обсуждавшегося проекта. В частности, существенно сокращены рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник. Из перечня исключены должности ряда узких специалистов, включая нефрологов, аллергологов-иммунологов, эндокринологов, ревматологов, рентгенологов и врачей ультразвуковой диагностики.

Одновременно в штат вводятся новые позиции — оператор контакт-центра, медицинский регистратор и администратор.

Кроме того, обновлены требования к оснащению. В стандарт детских поликлиник включены, в частности, набор для сердечно-легочной реанимации и глюкометр.

Расширен и перечень оборудования для кабинетов лечебной физкультуры. Он дополнен тренажерами для механотерапии верхних и нижних конечностей, а также степпером и велотренажером.

