Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Порядок оказания медпомощи детям обновили в России

28 марта 2026 17:00
Порядок оказания медпомощи детям обновили в России

Фото: Александр Воложанин

В России вступил в силу обновленный порядок оказания медицинской помощи по профилю "Педиатрия". Документ зарегистрировал Минюст РФ, сообщил в своем главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов.

Порядок пересмотрен впервые с 2012 года. В новой редакции закреплена обязательность применения стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций.

При этом итоговый вариант документа отличается от ранее обсуждавшегося проекта. В частности, существенно сокращены рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник. Из перечня исключены должности ряда узких специалистов, включая нефрологов, аллергологов-иммунологов, эндокринологов, ревматологов, рентгенологов и врачей ультразвуковой диагностики.

Одновременно в штат вводятся новые позиции — оператор контакт-центра, медицинский регистратор и администратор.

Кроме того, обновлены требования к оснащению. В стандарт детских поликлиник включены, в частности, набор для сердечно-легочной реанимации и глюкометр.

Расширен и перечень оборудования для кабинетов лечебной физкультуры. Он дополнен тренажерами для механотерапии верхних и нижних конечностей, а также степпером и велотренажером.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде открылись два новых центра для детей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Здравоохранение
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных