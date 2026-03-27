Два новых медицинских центра для детей открылись в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Максим Волков

26 марта в Приокском районе Нижнего Новгорода начали работу сразу два новых медицинских центра для детей — "Тонус КРОХА" и "Детская офтальмология Тонус АМАРИС".

В день открытия было подписано соглашение с Нижегородской областной ассоциацией многодетных матерей. В рамках благотворительной инициативы клиники выделяют 30 квот на сумму более 1 миллиона рублей на полный курс аппаратного лечения детской глазной патологии, включая косоглазие и амблиопию.

Проект стал первым в городе примером объединения педиатрического и специализированного офтальмологического направлений в одном пространстве. Обе клиники расположены в одном здании, что позволяет родителям пройти с ребенком консультации всех необходимых специалистов в одном месте. Общая площадь центра составляет 900 квадратных метров.

"Мы рады представить сегодня наш новый проект большой семье сети медицинских клиник "Тонус". Педиатрический центр оказывает полный комплекс услуг детям от 0 до 18 лет, а детско-офтальмологическая клиника специализируется на помощи детям с глазной патологией", — отметила генеральный директор сети Ольга Михалева.

Особое внимание уделено комфорту маленьких пациентов. В клинике предусмотрены зоны отдыха и интерактивные игровые пространства, а также организована комната матери и ребенка.

В структуре центра предусмотрены помещения для функциональной и инструментальной диагностики, физиотерапевтические кабинеты, а также специализированные офтальмологические кабинеты для аппаратного лечения зрения. Все процедуры организованы в индивидуальном формате, чтобы ребенок чувствовал себя спокойно.

В офтальмологическом блоке некоторые процедуры организованы в игровой форме: например, в темной комнате во время сеанса ребенок смотрит на специальные изображения и объекты на экране, что превращает лечение в своеобразную "сказку" и помогает снизить тревожность.

Более того, подобрать очки или линзы можно сразу в клинике.

"В клинике 22 рабочих кабинета, в каждом из которых ведет прием специалист. Штат полностью укомплектован, представлены врачи всех направлений. Мы работаем командно — пациент не остается один, его сопровождают от одного специалиста к другому", — подчеркнула главврач клиники Ольга Загайнова.