70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Два новых медицинских центра для детей открылись в Нижнем Новгороде

Фото: Максим Волков

26 марта в Приокском районе Нижнего Новгорода начали работу сразу два новых медицинских центра для детей — "Тонус КРОХА" и "Детская офтальмология Тонус АМАРИС".

В день открытия было подписано соглашение с Нижегородской областной ассоциацией многодетных матерей. В рамках благотворительной инициативы клиники выделяют 30 квот на сумму более 1 миллиона рублей на полный курс аппаратного лечения детской глазной патологии, включая косоглазие и амблиопию. 

Проект стал первым в городе примером объединения педиатрического и специализированного офтальмологического направлений в одном пространстве. Обе клиники расположены в одном здании, что позволяет родителям пройти с ребенком консультации всех необходимых специалистов в одном месте. Общая площадь центра составляет 900 квадратных метров.

"Мы рады представить сегодня наш новый проект большой семье сети медицинских клиник "Тонус". Педиатрический центр оказывает полный комплекс услуг детям от 0 до 18 лет, а детско-офтальмологическая клиника специализируется на помощи детям с глазной патологией", — отметила генеральный директор сети Ольга Михалева.

Особое внимание уделено комфорту маленьких пациентов. В клинике предусмотрены зоны отдыха и интерактивные игровые пространства, а также организована комната матери и ребенка.

В структуре центра предусмотрены помещения для функциональной и инструментальной диагностики, физиотерапевтические кабинеты, а также специализированные офтальмологические кабинеты для аппаратного лечения зрения. Все процедуры организованы в индивидуальном формате, чтобы ребенок чувствовал себя спокойно.

В офтальмологическом блоке некоторые процедуры организованы в игровой форме: например, в темной комнате во время сеанса ребенок смотрит на специальные изображения и объекты на экране, что превращает лечение в своеобразную "сказку" и помогает снизить тревожность.

Более того, подобрать очки или линзы можно сразу в клинике.

"В клинике 22 рабочих кабинета, в каждом из которых ведет прием специалист. Штат полностью укомплектован, представлены врачи всех направлений. Мы работаем командно — пациент не остается один, его сопровождают от одного специалиста к другому", — подчеркнула главврач клиники Ольга Загайнова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Дети
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных