Новые правила диспансеризации женщин ввели в Нижнем Новгороде Общество

В России обновили правила диспансеризации женщин: теперь в программу включен анализ на определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска. Об этом говорится в медицинских рекомендациях, направленных на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Новое исследование проводится женщинам в возрасте от 21 до 49 лет один раз в пять лет. Если результат теста оказывается положительным, обследование начинают проводить чаще — ежегодно. Это позволяет более точно оценить вероятность развития онкологических заболеваний.

Также при выявлении ВПЧ женщины теперь должны ежегодно проходить жидкостное цитологическое исследование шейки матки. Этот метод помогает обнаружить аномальные изменения на ранних стадиях рака.

Прежде такие цитологические исследования проводились реже: женщинам в возрасте 21-29 лет — раз в три года, а в возрасте 30-49 лет — раз в пять лет.

