Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 марта 2026 12:40
Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля
28 марта 2026 12:18
Новые правила диспансеризации женщин ввели в Нижнем Новгороде
28 марта 2026 11:38
Как записать ребенка в первый класс в Нижегородской области в 2026 году
28 марта 2026 10:50
В ННГАСУ связали сход грунта на Зеленском съезде с активным снеготаянием
28 марта 2026 10:32
В России изменили порядок медосмотра призывников
28 марта 2026 10:14
Синоптик Шувалов: снег в Нижегородской области растает после 15 апреля
28 марта 2026 09:52
Новые камеры для ловли нарушителей ПДД установили в Нижегородской области
28 марта 2026 09:40
Нижегородский аэропорт заработал штатно после снятия ограничений 28 марта
28 марта 2026 09:21
Режим повышенной готовности ввели в Зеленом городе после обрушения крыши
28 марта 2026 09:00
Участок у остановки "Площадь Лядова" в Нижнем Новгороде заасфальтируют
Общество

Новые правила диспансеризации женщин ввели в Нижнем Новгороде

28 марта 2026 12:18 Общество
Новые правила диспансеризации женщин ввели в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В России обновили правила диспансеризации женщин: теперь в программу включен анализ на определение ДНК вирусов папилломы человека высокого канцерогенного риска. Об этом говорится в медицинских рекомендациях, направленных на оценку репродуктивного здоровья мужчин и женщин.

Новое исследование проводится женщинам в возрасте от 21 до 49 лет один раз в пять лет. Если результат теста оказывается положительным, обследование начинают проводить чаще — ежегодно. Это позволяет более точно оценить вероятность развития онкологических заболеваний.

Также при выявлении ВПЧ женщины теперь должны ежегодно проходить жидкостное цитологическое исследование шейки матки. Этот метод помогает обнаружить аномальные изменения на ранних стадиях рака.

Прежде такие цитологические исследования проводились реже: женщинам в возрасте 21-29 лет — раз в три года, а в возрасте 30-49 лет — раз в пять лет.

Ранее гинеколог Мария Милютина объяснила необходимость вакцинироваться против ВПЧ. 

Напомним также, что в России изменили порядок медосмотра призывников. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
диспансеризация Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
04 февраля 2026 09:00
Почему ранняя диагностика рака важна: мнение нижегородского онколога
10 января 2026 15:23
Более 20 видов заболеваний смогут лечить нижегородцы по ОМС в 2026 году
26 ноября 2025 10:46
Нижегородские онкологи назвали причину позднего выявления рака шейки матки
29 октября 2025 15:53
В России началось производство вакцины против ВПЧ
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных