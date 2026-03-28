В России изменили порядок медосмотра призывников Общество

Правительство России скорректировало правила призыва и воинского учета, в том числе обновило порядок медицинского освидетельствования граждан.

Постановлением определены сроки предварительного сбора медицинских данных, правила планирования обследований и условия, при которых решение о годности к военной службе может быть принято даже без личной явки гражданина.

Теперь военные комиссариаты обязаны еще до начала призывной кампании запрашивать у медорганизаций сведения о состоянии здоровья призывников.

Одновременно вводится ежегодное планирование медицинских обследований. Такие планы должны утверждаться до 1 декабря, а сбор необходимых данных необходимо завершать до 15 декабря.

Новые правила закрепляют возможность принимать решения призывных комиссий на основании сведений из государственных информационных систем и медицинских документов. Если имеющейся информации окажется достаточно, категорию годности смогут определить без личного присутствия гражданина. При этом возможность направить его на дополнительное обследование сохраняется.

Если обследование не будет завершено в текущий призыв, его перенесут на следующий, после чего вынесут итоговое заключение.

Кроме того, военкоматы получили полномочия контролировать прохождение обследований и лечения, что формализует их участие в медицинском сопровождении призывников.

Изменения также предусматривают более тесный межведомственный обмен данными с участием медицинских организаций и цифровых платформ. Медицинские сведения должны передаваться через единую систему учета, чтобы призывные комиссии могли использовать их при принятии решений.

Таким образом, сама логика медосвидетельствования меняется: если раньше ключевым этапом был очный осмотр во время призыва, то теперь основной акцент переносится на предварительный сбор и анализ медицинской информации.

Напомним, что в 2025 году Совет Федерации утвердил закон, согласно которому призыв на военную службу будет осуществляться в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.