Спорт

Нижегородская "Чайка" проиграла "Ирбису" в серии буллитов — 1:2

22 марта 2026 16:50 Спорт
Нижегородская Чайка проиграла Ирбису в серии буллитов — 1:2

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" снова уступила казанскому "Ирбису" — сегодняшняя встреча во Дворце спорта Коноваленко завершилась со счетом 1:2. Хоккеисты потерпели поражение в серии буллитов. 

Единственную шайбу в ворота соперника отправил защитник Леонид Гаврилов. 

"Хоккейная лотерея сегодня оказалась не на нашей стороне. Парни показали характер, отыгрались по ходу матча и бились до последней секунды, но удача улыбнулась сопернику", - прокомментировали представили МХК в социальных сетях. 

Напомним, что предыдущая встреча "Чайки" и "Ирбиса", которая прошла в Казани 18 марта, закончилась для нижегородцев разгромным счетом 4:1. После той игры наша "молодежка" опустилась в зону плей-ин. 

Игра 22 марта стала последней в регулярном чемпионате для обеих команд. 

Ранее сообщалось, что "Торпедо" сыграет против "Северстали" в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
