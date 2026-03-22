Нижегородская "Чайка" проиграла "Ирбису" в серии буллитов — 1:2

Нижегородская "Чайка" снова уступила казанскому "Ирбису" — сегодняшняя встреча во Дворце спорта Коноваленко завершилась со счетом 1:2. Хоккеисты потерпели поражение в серии буллитов.

Единственную шайбу в ворота соперника отправил защитник Леонид Гаврилов.

"Хоккейная лотерея сегодня оказалась не на нашей стороне. Парни показали характер, отыгрались по ходу матча и бились до последней секунды, но удача улыбнулась сопернику", - прокомментировали представили МХК в социальных сетях.

Напомним, что предыдущая встреча "Чайки" и "Ирбиса", которая прошла в Казани 18 марта, закончилась для нижегородцев разгромным счетом 4:1. После той игры наша "молодежка" опустилась в зону плей-ин.

Игра 22 марта стала последней в регулярном чемпионате для обеих команд.

