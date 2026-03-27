Покер Скворцова принес нижегородской "Чайке" победу над "Ладьей"

Фото:
"Чайка" начала выступление в плей-ин с выездной победы над "Ладьей" в Тольятти. Нижегородцы выиграли первый матч со счетом 6:3.
Старт встречи получился для гостей непростым. Хозяева действовали активнее и открыли счет на 11-й минуте.
Во втором периоде игра полностью изменилась. "Чайка" забросила пять шайб подряд и вышла вперед.
На 26-й минуте Сергей Скворцов сравнял счет. Вскоре Макар Ополинский вывел нижегородцев вперед. До конца периода Скворцов забил еще дважды и оформил хет-трик.
Пятую шайбу забросил Виктор Фёдоров — 5:1 после двух периодов.
В третьем отрезке "Чайка" контролировала ход матча. На 48-й минуте Скворцов забил четвертый гол и сделал счет 6:1.
В концовке хозяева дважды сократили отставание, но догнать автозаводцев не смогли.
Ответная встреча (0+) состоится 29 марта. "Чайке" нужна одна победа, чтобы выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что "Торпедо" почти сутки не могло вылететь в Нижний Новгород из Череповца.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+