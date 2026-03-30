Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на дзержинском предприятии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал ускорить разбирательство по делу о невыплате зарплат в Дзержинске, сообщает пресс-служба силового ведомства.



Сотрудники одной из организаций в городе химиков на протяжении нескольких месяцев (с августа по январь) не могут добиться полной выплаты заработанных денег.



Ситуация усугубилась тем, что при сокращении персонала людям не произвели окончательный расчет. В результате они остались без значительной части заработка, несмотря на выполненную работу.



По факту произошедшего в нижегородском управлении СК уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Однако теперь к проверке подключился и центральный аппарат ведомства.



Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования и детально изучить все доводы пострадавших работников.



Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате. От ответственных лиц ожидают конкретных действий, направленных на восстановление нарушенных прав граждан и выплату им причитающихся средств.

