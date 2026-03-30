Происшествия

Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на дзержинском предприятии

30 марта 2026 10:50 Происшествия
Бастрыкин заинтересовался долгами по зарплате на дзержинском предприятии

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал ускорить разбирательство по делу о невыплате зарплат в Дзержинске, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Сотрудники одной из организаций в городе химиков на протяжении нескольких месяцев (с августа по январь) не могут добиться полной выплаты заработанных денег. 

Ситуация усугубилась тем, что при сокращении персонала людям не произвели окончательный расчет. В результате они остались без значительной части заработка, несмотря на выполненную работу.

По факту произошедшего в нижегородском управлении СК уже возбуждено и расследуется уголовное дело. Однако теперь к проверке подключился и центральный аппарат ведомства.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Айрату Ахметшину представить доклад о ходе расследования и детально изучить все доводы пострадавших работников.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате. От ответственных лиц ожидают конкретных действий, направленных на восстановление нарушенных прав граждан и выплату им причитающихся средств.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин вмешался в историю с избиением жительницы Нижнего Новгорода.

