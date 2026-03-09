Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке Происшествия

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад о расследовании гибели девушки после падения наледи с крыши жилого дома на улице Варварской в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, трагедия произошла 14 февраля. С крыши многоквартирного дома на двух девушек сошла наледь. Одна из них получила ссадины и ушибы, вторая погибла на месте.

После случившегося было возбуждено уголовное дело. Тогда Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому происшествию.

По делу задержали альпиниста, который выполнял работы по очистке кровли за два дня до происшествия. Ему предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вину он не признал.Суд отправил его в СИЗО.

В этот раз поводом для запроса главы Следкома стали доводы, прозвучавшие в правовой программе на федеральном телеканале. Родственники и коллеги обвиняемого считают предъявленные ему обвинения необоснованными. По их мнению, ответственность должна быть возложена на сотрудников управляющей компании.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить актуальную информацию о ходе расследования, а также дать оценку доводам, изложенным в телесюжете.

Ранее сообщалось, что в Выксе перед судом предстанет сотрудница коммунальной службы из-за падения снега и наледи на местную жительницу.