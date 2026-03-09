Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
09 марта 2026 13:20
Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке
09 марта 2026 09:38
Бухгалтера нижегородской базы отдыха обвинили в хищении почти 7 млн рублей
09 марта 2026 08:00
Кстовский музыкант выплатил миллионный долг по алиментам
08 марта 2026 15:36
Эксклюзив
Повторную проверку проведут в богородской школе после отравления учеников
08 марта 2026 13:42
Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Нижнем Новгороде
08 марта 2026 11:50
Бастрыкин взял на контроль массовое отравление школьников в Богородске
08 марта 2026 11:09
Пассажирка иномарки пострадала в ночном ДТП на проспекте Гагарина
08 марта 2026 10:28
Рецидивиста с крупной партией наркотиков задержали в Шахунье
07 марта 2026 17:25
Уголовное дело завели из-за вспышки кишечной инфекции в богородской школе
07 марта 2026 17:00
Пожар на складе с мукой в Володарске обернулся прокурорской проверкой
Происшествия

Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке

09 марта 2026 13:20 Происшествия
Бастрыкин вновь потребовал доклад по делу о гибели девушки на Варварке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вновь затребовал доклад о расследовании гибели девушки после падения наледи с крыши жилого дома на улице Варварской в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба ведомства. 

Напомним, трагедия произошла 14 февраля. С крыши многоквартирного дома на двух девушек сошла наледь. Одна из них получила ссадины и ушибы, вторая погибла на месте.

После случившегося было возбуждено уголовное дело. Тогда Александр Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому происшествию. 

По делу задержали альпиниста, который выполнял работы по очистке кровли за два дня до происшествия.  Ему предъявлено обвинение по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Вину он не признал.Суд отправил его в СИЗО. 

В этот раз поводом для запроса главы Следкома стали доводы, прозвучавшие в правовой программе на федеральном телеканале. Родственники и коллеги обвиняемого считают предъявленные ему обвинения необоснованными. По их мнению, ответственность должна быть возложена на сотрудников управляющей компании.

Глава ведомства поручил руководителю регионального СУ СК Айрату Ахметшину представить актуальную информацию о ходе расследования, а также дать оценку доводам, изложенным в телесюжете.

Ранее сообщалось, что в Выксе перед судом предстанет сотрудница коммунальной службы из-за падения снега и наледи на местную жительницу. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Бастрыкин СК Снег
Поделиться:
Новости по теме
07 марта 2026 12:53
Гибель 13-летнего нижегородца при обрушении крыши заинтересовала Бастрыкина
03 марта 2026 11:21
Инженера ДУКа осудят после падения наледи на ребенка на Автозаводе
15 февраля 2026 15:17
Еще один нижегородец погиб от упавшего снега с крыши
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных