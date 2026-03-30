Выяснилось, какие две поликлиники присоединят к нижегородской больнице №5

На прошлой неделе стало известно о планах присоединить к нижегородской больнице №5 две поликлиники. Однако конкретные учреждения не назывались. Завесу тайны сегодня приоткрыл медицинский блогер Алексей Никонов.

По данным источника, частью ГКБ №5 станут поликлиника №21, которая находится в пешей доступности от больницы, а также поликлиника №7 на Верхне-Печерской улице.

"Для ГКБ №5 это первый опыт за всю ее историю, поликлиник в составе больнице до этого не было", - подчеркнул Никонов.

Напомним, что пятую больницу в марте возглавил бывший главврач Нижегородской областной клинической больницы имени Семашко Сергей Богданов. А прежний главврач ГКБ №5 Николай Родин перешел на аналогичную должность в больницу №33 Ленинского района.