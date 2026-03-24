Сменились главврачи трех ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33 Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о серьезных кадровых перестановках в ведущих медицинских учреждениях региона.

Так, с 25 марта новым главврачом НОКБ имени Семашко станет руководитель Нижегородского онкоцентра, главный внештатный онколог минздрава региона Сергей Гамаюнов. При этом он продолжит руководить онкоцентром, уточнил Никитин.

И НОКБ, и Онкоцентр включены во флагманский проект "Город здоровья" призванный существенно расширить возможности высокотехнологичной медицины для взрослых нижегородцев.

По словам губернатора, Сергею Гамаюнову предстоит курировать все процессы создания на территории НОКБ Центра ядерной медицины. Там будут изготавливать радиофармпрепараты, проводить сложнейшие диагностические процедуры, в т.ч. более 8000 исследований ПЭТ/КТ в год, а также сопутствующие лечебные мероприятия.

"Вчера нам стали известны результаты конкурса госзакупок на поставку в ПЭТ/КТ, она запланирована на 2028 год", - отметил глава региона.

Также в планах развивать высокотехнологичную хирургию. Новый руководитель областной больницы будет работать над расширением региональной программы трансплантаций органов и тканей.

"В этом направлении Нижегородская область должна непрерывно приближаться к уровню ведущих федеральных центров, перенимать их опыт", - уточнил Никитин.

Сергей Богданов, ранее руководивший НОКБ им. Семашко, станет главврачом больницы №5, которая специализируется на хирургическом лечении, помощи больным с патологиями сердца и сосудов (в т.ч. инфаркты и инсульты), а еще заболеваниями ЖКТ и легких.

При этом бывший главврач ГКБ №5 Николай Родин возглавит ГКБ №33 в Нижнем Новгороде. Он будет развивать один из самых крупных многопрофильных стационаров Нижегородской области, на базе которого действует, в том числе, областной токсикологический центр.

Напомним, что сейчас у НИА "Нижний Новгород" проходит интернет-конференция Сергея Гамаюнова. Вопросы, касающиеся профилактики и лечения онкозаболеваний, принимаются до 10 апреля.