Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Общество
24 марта 2026 15:02
Сменились главврачи трех ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33
24 марта 2026 14:14
Наплавной мост через Оку в Павлове демонтируют из-за подъема уровня воды
24 марта 2026 13:56
Два новых отеля на 85 номеров планируют открыть в Нижегородской области
24 марта 2026 13:46
Жители нижегородских деревень могут пройти опрос о востребованности домашнего интернета
24 марта 2026 13:03
Японка и канадец получили РВП в Нижегородской области
24 марта 2026 12:56
В Петербурге растёт популярность стационарных телефонов
24 марта 2026 12:47
В 2025 году спасательный отряд "ЛизаАлерт" при поддержке Билайна нашел и спас 422 пропавших нижегородцев
24 марта 2026 12:44
Объявлен прием заявок на восьмой поток программы "Архитекторы.рф"
24 марта 2026 12:03
Переговоры по концессии на строительство дублера проспекта Ленина продолжаются
24 марта 2026 11:41
Спортивный инвентарь от ЛУКОЙЛа
Сменились главврачи трех ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33

24 марта 2026 15:02 Общество
Сменились главврачи трех ведущих нижегородских больниц — НОКБ, №5 и №33

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин объявил о серьезных кадровых перестановках в ведущих медицинских учреждениях региона. 

Так, с 25 марта новым главврачом НОКБ имени Семашко станет руководитель Нижегородского онкоцентра, главный внештатный онколог минздрава региона Сергей Гамаюнов. При этом он продолжит руководить онкоцентром, уточнил Никитин. 

И НОКБ, и Онкоцентр включены во флагманский проект "Город здоровья" призванный существенно расширить возможности высокотехнологичной медицины для взрослых нижегородцев. 

По словам губернатора, Сергею Гамаюнову предстоит курировать все процессы создания на территории НОКБ Центра ядерной медицины. Там будут изготавливать радиофармпрепараты, проводить сложнейшие диагностические процедуры, в т.ч. более 8000 исследований ПЭТ/КТ в год, а также сопутствующие лечебные мероприятия.

"Вчера нам стали известны результаты конкурса госзакупок на поставку в ПЭТ/КТ, она запланирована на 2028 год", - отметил глава региона. 

Также в планах развивать высокотехнологичную хирургию. Новый руководитель областной больницы будет работать над расширением региональной программы трансплантаций органов и тканей. 

"В этом направлении Нижегородская область должна непрерывно приближаться к уровню ведущих федеральных центров, перенимать их опыт", - уточнил Никитин. 

Сергей Богданов, ранее руководивший НОКБ им. Семашко, станет главврачом больницы №5, которая специализируется на хирургическом лечении, помощи больным с патологиями сердца и сосудов (в т.ч. инфаркты и инсульты), а еще заболеваниями ЖКТ и легких. 

При этом бывший главврач ГКБ №5 Николай Родин возглавит ГКБ №33 в Нижнем Новгороде. Он будет развивать один из самых крупных многопрофильных стационаров Нижегородской области, на базе которого действует, в том числе, областной токсикологический центр. 

Напомним, что сейчас у НИА "Нижний Новгород" проходит интернет-конференция Сергея Гамаюнова. Вопросы, касающиеся профилактики и лечения онкозаболеваний, принимаются до 10 апреля. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Глеб Никитин Здравоохранение Назначения
Новости по теме
11 марта 2026 09:35
Две больницы и роддом планируют объединить в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 10:40
Конкурс на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде объявят в третий раз
25 ноября 2025 13:52
Глеб Никитин опроверг слухи о закрытии больниц в Нижегородской области
