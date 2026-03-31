31 марта 2026 07:30 Общество
Краболов Капитан Житников спустили на воду в Нижегородской области

Фото: пресс-служба АО "Окская судоверфь"

Головное судно проекта ССа5712LS – краболов-живовоз "Капитан Житников" – спустили на воду в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе АО "Окская судоверфь". 

Судно строится по заказу ГК Русский Краб в рамках первого этапа государственной программы инвестиционных квот. Это первое из 13 судов такого типа, которые планируется передать рыбопромысловой отрасли.

В церемонии спуска приняли участие представители отрасли, региональных властей и жители округа.

Первый заместитель гендиректора судоверфи Игорь Винников отметил, что создание судна стало результатом работы большого коллектива. По его словам, проект реализован благодаря профессионализму сотрудников и взаимодействию с заказчиком, которое позволило находить решения по сложным вопросам.

И.о. председателя регионального Заксобрания Алексей Антонов подчеркнул, что развитие судостроения продолжается, несмотря на санкции. "Такие проекты – основа продовольственной стабильности страны и гордость Нижегородской области", – сказал он. 

Присутствовал на церемонии и зампред комитета ЗСНО по транспорту, сторонник партии "Единая Россия" Рустам Досаев. Он заявил, что судоверфь – один из крупнейших налогоплательщиков региона и входит в число лидеров по производству краболовов.

"Совсем скоро "Капитан Житников" отправится на работу, а наше предприятие продолжит исполнять заказы для крупнейших заказчиков, которые сделали правильный выбор, разместив у нас своим заказы", – добавил парламентарий. 

Крестной матерью судна стала сенатор от Мурманской области Елена Дягилева. По традиции она разбила о борт бутылку шампанского и пожелала экипажу успешной работы.

"Капитан Житников" рассчитан на эксплуатацию в сложных условиях Берингова, Охотского и Японского морей. Длина судна составляет 57,7 метра, ширина — 12,6 метра, мощность главного двигателя — 1620 кВт. Оно рассчитано на перевозку до 120 тонн живого краба. 

