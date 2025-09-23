Рустам Досаев: "Без субсидий не будет импортозамещения в судостроении" Экономика

Фото: zsno.ru

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Председатель Отраслевой судостроительной ассоциации, руководитель фракции "Новые Люди" в Законодательном собрании Нижегородской области Рустам Досаев прокомментировал для НИА "Нижний Новгород" ситуацию с нижегородским судостроительным предприятием, которое просит Минпромторг не требовать возврат субсидии.

По мнению Досаева, в данной ситуации обе стороны должны осознавать свою ответственность.

"Да, можно говорить, что судопроизводитель оказался в патовой ситуации. Он получил субсидию от Минпромторга, использовал ее на выпуск продукции по назначению, но не смог реализовать продукт по тем или иным причинам", - отметил собеседник НИА "Нижний Новгород".

Как подчеркнул Досаев, одним из условий получения субсидии от Минпромторга была реализация произведенной продукции в течение года.

"Могу сказать, что это не частный случай. В других сферах бывает тоже самое. Производитель рассчитывает на лучшее, а получает то, что получает. Условия на рынке меняются динамично, риски есть всегда", - добавил он.

По словам руководителя судостроительной ассоциации, в данной ситуации можно понять и Минпромторг, который контролирует использование выделяемых субсидий. Вместе с тем, указывает парламентарий, нижегородская компания выполнила условие и выпустила импортозамещающий продукт для судостроения.

"Без субсидий не будет импортозамещения. Этот инструмент является важным для любого производителя, и не только в судостроении. Считаю, что государство, поддерживая импортозамещение, также должно обеспечить кредит с небольшой ставкой и налоговые послабления. Многие сегодня просто бояться брать субсидию, поскольку условия там довольно непростые", - резюмировал Досаев.

Ранее сообщалось, что нижегородский завод "Красное Сормово" отправил краболов-процессор на достройку в Санкт-Петербург.