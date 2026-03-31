Два нижегородских вуза вошли в топ-100 лучших в России

Фото:
Два нижегородских университета вошли в топ-100 лучших вузов России по версии журнала Forbes.
На 37-м месте рейтинга оказался ННГУ имени Лобачевского, а на 80-й строчке расположился Приволжский исследовательский медуниверситет.
Лидирующие позиции рейтинга заняли исключительно вузы Москвы и Санкт-Петербурга. В первую десятку вошли, в частности, ВШЭ, МГУ имени Ломоносова, МФТИ, ИТМО и СПбГУ.
При составлении рейтинга учитывались различные показатели, включая репутацию учебных заведений среди работодателей, их признание в международной научной среде, а также уровень деловых связей выпускников и другие критерии.
Ранее сообщалось, что в рейтинг лучших университетов Приволжья, составленном специалистами RAEX, вошли шесть вузов из Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+