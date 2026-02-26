Шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья Наука

Фото: Александр Воложанин

Шесть высших учебных заведений Нижегородской области включены в рейтинг лучших университетов Приволжского федерального округа за 2026 год. Об этом сообщает рейтинговая группа RAEX, опубликовавшая итоги рейтинга вузов по федеральным округам.

В рейтинге приняли участие 290 вузов из 78 регионов России. Оценивались учебные заведения по нескольким критериям: образовательная деятельность, научный потенциал и вклад в общество.

Первое место в рейтинге досталось Чувашскому государственному университету имени И.Н. Ульянова, вытеснившему прошлогоднего лидера — Нижегородский педагогический университет имени Козьмы Минина, который теперь занимает второе место.

Также в рейтинге представлены Нижегородский лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова (15-е место), Нижегородский государственный аграрный университет имени Л.Я. Флорентьева (22-е место), Княгининский университет (40-е место), Волжский госуниверситет водного транспорта (41-е место) и Нижегородский государственный технический университет (51-е место).

Рейтинг охватил все крупные университеты, исключив учебные заведения с уникальной специализацией или небольшим числом студентов дневной формы обучения. Эксперты также отметили, что полученные данные свидетельствуют о высокой конкуренции вузов: идет работа над научной базой, привлечением абитуриентов и цифровизацией.

Ранее сообщалось, что на 2026 год в нижегородских вузах выделено почти 9 тысяч бюджетных мест.