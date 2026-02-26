Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Последние новости рубрики Наука
26 февраля 2026 18:24
Шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья
26 февраля 2026 13:00
Эксперты предложили дополнить программу развития Нижегородской области
24 февраля 2026 13:58
НГТУ показал Евгению Люлину "коботов": рассказываем, кто такие
20 февраля 2026 19:51
Нижегородские ученые нашли новые особенности принятия решений мозгом
18 февраля 2026 08:00
Нижегородские ученые разработали метод создания высокопрочных имплантатов
17 февраля 2026 18:48
Импортозамещающая установка для литья полиуретанов введена в эксплуатацию в Нижегородской области
17 февраля 2026 18:28
Нижегородцам объяснили, почему с возрастом время ощущается быстрее
16 февраля 2026 12:00
Школьник из Заволжья стал победителем всероссийского конкурса "Наука. Территория героев"
13 февраля 2026 12:05
Спикер ЗСНО Люлин и ректор НГТУ Дмитриев подписали соглашение о сотрудничестве
12 февраля 2026 16:25
Нижегородские ученые представили свои инновационные проекты в химической отрасли потенциальным инвесторам
Наука

Шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья

26 февраля 2026 18:24 Наука
Шесть нижегородских вузов вошли в число лучших университетов Приволжья

Фото: Александр Воложанин

Шесть высших учебных заведений Нижегородской области включены в рейтинг лучших университетов Приволжского федерального округа за 2026 год. Об этом сообщает рейтинговая группа RAEX, опубликовавшая итоги рейтинга вузов по федеральным округам.

В рейтинге приняли участие 290 вузов из 78 регионов России. Оценивались учебные заведения по нескольким критериям: образовательная деятельность, научный потенциал и вклад в общество.

Первое место в рейтинге досталось Чувашскому государственному университету имени И.Н. Ульянова, вытеснившему прошлогоднего лидера — Нижегородский педагогический университет имени Козьмы Минина, который теперь занимает второе место.

Также в рейтинге представлены Нижегородский лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова (15-е место), Нижегородский государственный аграрный университет имени Л.Я. Флорентьева (22-е место), Княгининский университет (40-е место), Волжский госуниверситет водного транспорта (41-е место) и Нижегородский государственный технический университет (51-е место).

Рейтинг охватил все крупные университеты, исключив учебные заведения с уникальной специализацией или небольшим числом студентов дневной формы обучения. Эксперты также отметили, что полученные данные свидетельствуют о высокой конкуренции вузов: идет работа над научной базой, привлечением абитуриентов и цифровизацией. 

Ранее сообщалось, что на 2026 год в нижегородских вузах выделено почти 9 тысяч бюджетных мест.

