Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
12 января 2026 14:46Нижегородские ученые испытают на крысах препарат, способный победить диабет
04 января 2026 12:45Нижегородцы увидят солнечный парад планет в канун Рождества-2026
03 января 2026 10:45Несколько солнечных и лунных затмений увидят россияне в 2026 году
28 декабря 2025 18:30Спутник ННГУ "Лобачевский" успешно запустили в открытый космос
26 декабря 2025 14:28Миннауки и высшего образования появится в Нижегородской области с 1 января
25 декабря 2025 17:20Путин предсказал крупнейший технологический прорыв в ближайшие 10 лет
24 декабря 2025 13:34Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме "Научная антихрупкость"
23 декабря 2025 18:00Запуск спутника "Лобачевский" назначен на 28 декабря
23 декабря 2025 10:49Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%
16 декабря 2025 15:43Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей
Наука

Нижегородские ученые испытают на крысах препарат, способный победить диабет

12 января 2026 14:46 Наука
Нижегородские ученые испытают на крысах препарат, способный победить диабет

Фото: телеграм-канал Алексея Никонова

Учёные из Нижнего Новгорода приступают к доклиническим испытаниям препарата, который может полностью вылечить сахарный диабет 1 типа. Исследование проведут специалисты НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал медицинский блогер Алексей Никонов.

По его словам, эксперимент начнётся на лабораторных крысятах, появившихся на свет в начале 2026 года. Эти животные станут первыми, кто получит инновационное лечение — им трансплантируют островковые клетки поджелудочной железы с помощью специальной капсулы.

В отличие от традиционных подходов, где речь идет лишь о контроле заболевания, цель проекта — полное избавление от патологии. После пересадки островковые клетки начнут самостоятельно вырабатывать инсулин и регулировать уровень сахара в крови. Капсула, в которую заключены клетки, покрыта особым полимером. Он защищает ее содержимое от атак иммунной системы, позволяя клеткам прижиться и функционировать без отторжения.

Никонов добавил, что крысята станут настоящими первопроходцами, подобно Белке и Стрелке. Успех эксперимента может открыть путь к полному излечению людей от диабета 1 типа.

Ранее сообщалось, что в ННГУ имени Лобачевского разработали инновационный метод синтеза соединений, позволяющий усиливать эффективность противоопухолевых препаратов. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медицина и здоровье Наука ПИМУ
Поделиться:
Новости по теме
04 января 2026 09:09Российский аналог "Оземпика" подешевел в нижегородских аптеках
03 января 2026 10:15Минздрав РФ составил портрет онкопациента: чаще болеют женщины 65+
10 ноября 2025 17:30Робот-медсестра, энергопассивный дом, дроны: что изобретают в нижегородских вузах
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных