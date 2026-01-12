Нижегородские ученые испытают на крысах препарат, способный победить диабет Наука

Фото: телеграм-канал Алексея Никонова

Учёные из Нижнего Новгорода приступают к доклиническим испытаниям препарата, который может полностью вылечить сахарный диабет 1 типа. Исследование проведут специалисты НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ПИМУ. Об этом в своем телеграм-канале рассказал медицинский блогер Алексей Никонов.

По его словам, эксперимент начнётся на лабораторных крысятах, появившихся на свет в начале 2026 года. Эти животные станут первыми, кто получит инновационное лечение — им трансплантируют островковые клетки поджелудочной железы с помощью специальной капсулы.

В отличие от традиционных подходов, где речь идет лишь о контроле заболевания, цель проекта — полное избавление от патологии. После пересадки островковые клетки начнут самостоятельно вырабатывать инсулин и регулировать уровень сахара в крови. Капсула, в которую заключены клетки, покрыта особым полимером. Он защищает ее содержимое от атак иммунной системы, позволяя клеткам прижиться и функционировать без отторжения.

Никонов добавил, что крысята станут настоящими первопроходцами, подобно Белке и Стрелке. Успех эксперимента может открыть путь к полному излечению людей от диабета 1 типа.

