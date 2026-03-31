Общество

Благоустройство общественных зон в рамках ФКГС началось в Нижнем Новгороде

31 марта 2026 16:17 Общество
Благоустройство общественных зон в рамках ФКГС началось в Нижнем Новгороде

Фото: администрация Нижнего Новгорода, архив

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сообщил, что поскольку установилась благоприятная погода, городская администрация приступает к благоустройству общественных зон в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

В этом сезоне работы будут проведены на семи локациях, рассказал глава города в своём Max-канале.

  • Парк имени 777-летия Нижнего Новгорода (2 очередь) получит новый скейт-парк, современное освещение, пляжную и игровую зоны. Также будут установлены теннисные столы, что сделает пространство более привлекательным для жителей и гостей города.
  • Сквер имени Космонавта Комарова (1 очередь) будет обновлён: планируется замена покрытия, установка скамеек и теннисных столов. Для озеленения территории высадят деревья и кустарники, что создаст приятную атмосферу для отдыха.
  • Зелёная зона напротив ЖК "Корабли" (1 очередь) станет местом для активного отдыха: здесь появится хоккейная коробка, детская игровая зона, а также теннисные столы. Территория будет озеленена, что добавит ей уюта и комфорта.
  • Пространство на бульваре Нефтепереработчиков в Кстове претерпит изменения: будет заменено покрытие, установлены лавочки, а также создана детская игровая зона. Это сделает бульвар более привлекательным для семей с детьми.
  • Общественная территория в деревне Малая Ельня между улицами Садовой и Светлой будет обустроена детскими и спортивными зонами. Для удобства посетителей установят освещение и проложат новые дорожки, что обеспечит комфортное использование пространства в любое время суток.
  • Откос в посёлке Приволжский в Кстове получит обновлённое освещение, детскую игровую площадку, лавочки и урны. Это создаст безопасную и комфортную среду для прогулок и отдыха.
  • Пешеходная зона на проспекте Победы в Кстове также будет благоустроена: здесь планируется замена покрытия дорожек, установка лавочек и урн. Это сделает прогулочный маршрут более привлекательным и удобным для горожан.

Юрий Шалабаев отметил, что в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода работы уже начались. В Сормовском районе и на бульваре в Кстове подрядчики ожидают получения ордеров на выполнение работ. По остальным общественным пространствам ведётся процедура заключения контрактов, и во второй декаде апреля рабочие приступят к благоустройству.

За последние годы в Нижнем Новгороде было благоустроено около 300 общественных пространств, и эта тенденция будет продолжена. Программа ФКГС направлена на улучшение качества жизни горожан и создание более привлекательных условий для отдыха и активного времяпрепровождения.

