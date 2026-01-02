Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
02 января 2026 13:3258,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде
31 декабря 2025 15:49Нижегородская область стала лидером в России по привлечению средств ФРП
30 декабря 2025 18:45Завод "РУМО" выплатил еще более 110 млн рублей долга по зарплате
30 декабря 2025 15:00Ремонтом Р-158 в Дальнеконстантиновском округе займется компания из Татарстана
30 декабря 2025 14:28Большая Покровская вошла в число самых дорогих торговых улиц России
30 декабря 2025 12:14Нижегородские власти за год одобрили участки под инвестпроекты на 80 млрд рублей
30 декабря 2025 09:45Продление Автозаводской линии метро подорожало на 12,4 млрд рублей
29 декабря 2025 17:28Минград утвердил облик туркомплекса "Печерские пески"
29 декабря 2025 16:58Подрядчика строительства нижегородского метро оштрафовали на 64 млн рублей
29 декабря 2025 16:35Производство беспилотников вошло в число приоритетных направлений для поддержки РГО
Экономика

58,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде

02 января 2026 13:32 Экономика
58,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде

На благоустройство сквера имени космонавта Комарова в Нижнем Новгороде заложили 58,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Администрация Ленинского района объявила электронный конкурс на выполнение первого этапа работ. Проект реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода на 2023–2028 годы". Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета на 2026 год.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ. В их перечень входят демонтажные мероприятия, вырубка старых зеленых насаждений, прокладка сетей наружного освещения, устройство новых покрытий, посадка деревьев и кустарников, а также создание газонов и цветников.

Кроме того, в сквере планируется установка малых архитектурных форм, что должно придать территории завершённый и современный облик.

Срок выполнения работ установлен до 15 августа 2026 года. При этом контракт допускает досрочное завершение благоустройства при согласовании сторон. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января.

Ранее сообщалось, что на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода направят почти 199 млн рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Парки Сквер
Поделиться:
Новости по теме
01 января 2026 18:00Ледяная горка с девятиметровым спуском появилась в нижегородском парке 1 Мая
30 декабря 2025 12:06Благоустройство Автозаводского парка обойдется в 4 млрд рублей
30 декабря 2025 09:11Работу катков в нижегородских парках продлили в новогодние праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных