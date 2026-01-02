58,5 млн рублей направят на ремонт сквера космонавта Комарова в Нижнем Новгороде Экономика

На благоустройство сквера имени космонавта Комарова в Нижнем Новгороде заложили 58,5 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Администрация Ленинского района объявила электронный конкурс на выполнение первого этапа работ. Проект реализуется в рамках муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды Нижнего Новгорода на 2023–2028 годы". Финансирование будет осуществляться за счет городского бюджета на 2026 год.

Согласно условиям контракта, подрядчику предстоит выполнить целый комплекс работ. В их перечень входят демонтажные мероприятия, вырубка старых зеленых насаждений, прокладка сетей наружного освещения, устройство новых покрытий, посадка деревьев и кустарников, а также создание газонов и цветников.

Кроме того, в сквере планируется установка малых архитектурных форм, что должно придать территории завершённый и современный облик.

Срок выполнения работ установлен до 15 августа 2026 года. При этом контракт допускает досрочное завершение благоустройства при согласовании сторон.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 января.

Ранее сообщалось, что на ремонт парка 777-летия Нижнего Новгорода направят почти 199 млн рублей.