Знаковые нижегородские объекты 2 апреля подсветят синим в поддержку детей с РАС

Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Фото: Кира Мишина

2 апреля Нижегородская область вновь станет участником акции "Зажги синим" в знак поддержки детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Мероприятие проводится Центром социального развития Нижегородской области восьмой год подряд. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

В этот день знаковые здания и скульптуры во многих городах мира подсвечивают синими прожекторами, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей с РАС.

Вечером 2 апреля с 19:00 до 23:00 в регионе синим светом будут подсвечены десять значимых объектов: Нижегородская ярмарка, Нижегородская телебашня, набережная Федоровского, стадион на Стрелке, Академия "Маяк", Канавинский мост, колесо обозрения на площади Сенной, арт-объект "Кран" на Стрелке и Шуховская башня. В этом году к акции впервые присоединится ИТ-кампус "Неймарк".

Кстати, Нижний Новгород стал первым городом России, где была принята концепция комплексного сопровождения людей с РАС.Она была утверждена 19 сентября 2019 года правительством Нижегородской области, в рамках её реализации создается доступная инфраструктура для людей с РАС. В частности, открыто три ресурсных центра: в сфере здравоохранения, сфере образования и в социальной сфере.

