  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Тестовые матчи на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде пройдут в сентябре
Спорт

Тестовые матчи на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде пройдут в сентябре

28 марта 2026 16:42 Спорт
Тестовые матчи на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде пройдут в сентябре

Фото: Никита Духник

Проведение тестовых матчей на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде планируется в сентябре 2026 года, сообщил гендиректор Центра управления и развития спорта в регионе Максим Гафуров. 

На днях почти достроенный спортивный объект на Стрелке посетили вице-премьер Дмитрий Чернышенко президент КХЛ Алексей Морозов. Последний высоко оценил качество будущей домашней площадки ХК "Торпедо". Ее вместимость вдвое больше, чем у КРК "Нагорный", где сейчас выступают "торпедовцы" (12 тысяч зрителей против 5,5 тысячи). 

Строительство находится в завершающей стадии. Осталось оформить все необходимые документы. 

"Мы планируем с сентября заявлять тестовые матчи и уже проводить сезон", - заявил Максим Гафуров в беседе с "Матч ТВ".

Напомним, что после открытия дворца на Стрелке "Нагорный" продолжит функционировать как ледовая арена. 

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных