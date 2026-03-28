Тестовые матчи на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде пройдут в сентябре Спорт

Проведение тестовых матчей на новой ледовой арене в Нижнем Новгороде планируется в сентябре 2026 года, сообщил гендиректор Центра управления и развития спорта в регионе Максим Гафуров.

На днях почти достроенный спортивный объект на Стрелке посетили вице-премьер Дмитрий Чернышенко президент КХЛ Алексей Морозов. Последний высоко оценил качество будущей домашней площадки ХК "Торпедо". Ее вместимость вдвое больше, чем у КРК "Нагорный", где сейчас выступают "торпедовцы" (12 тысяч зрителей против 5,5 тысячи).

Строительство находится в завершающей стадии. Осталось оформить все необходимые документы.

"Мы планируем с сентября заявлять тестовые матчи и уже проводить сезон", - заявил Максим Гафуров в беседе с "Матч ТВ".

Напомним, что после открытия дворца на Стрелке "Нагорный" продолжит функционировать как ледовая арена.