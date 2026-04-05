Первые выходные апреля будут пасмурными и дождливыми в Нижнем Новгороде

Первые апрельские выходные в Нижнем Новгороде будут пасмурными и дождливыми, свидетельствуют данные сервиса "Яндекс погода".
В субботу, 4 апреля, воздух прогреется до +13 градусов. Будет облачно с прояснениями. В первой половине дня воздух подует с запада, а во второй - с юга.
В воскресенье, 5 апреля, весь день будет лить дождь. Днем столбики термометров покажут +11 градусов, а к вечеру похолодает до +7. В течение суток ветер будет менять направление: сначала подует с юга, потом с юго-востока, а после обеда - с северо-запада.
Ранее синоптик Ольга Мокеева предупреждала нижегородцев о похолодании.
Также сообщалось, что март в Нижегородской области побил шесть температурных рекордов.
