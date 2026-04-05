Фото:
Грузовик насмерть сбил пешехода на Мещере, сообщили в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла 3 апреля возле дома №44Б на улице Карла Маркса (Канавинский район). 27-летний водитель грузового авто наехал на человека при выезде с прилегающей территории. Потерпевший скончался на месте. Его личность устанавливается.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+