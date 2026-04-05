Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Грузовик насмерть сбил пешехода на Мещере, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 3 апреля возле дома №44Б на улице Карла Маркса (Канавинский район). 27-летний водитель грузового авто наехал на человека при выезде с прилегающей территории. Потерпевший скончался на месте. Его личность устанавливается.

