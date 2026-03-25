Происшествия

Два нижегородца умерли в больнице после жутких ДТП в марте

25 марта 2026 11:01 Происшествия
Два нижегородца умерли в больнице после жутких ДТП в марте

Два нижегородца скончались в больнице после жутких ДТП, произошедших в областном центре в марте. Об этом сообщили отделение по пропаганде БДД ОГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Одно ДТП произошло днем 11 марта на Кузбасской улице. Водитель ВАЗа проехал на красный и сбил на "зебре" пешехода. Мужчина получил тяжелые травмы, его доставили в больницу. Там он вскоре умер.

Другая авария произошла днем 19 марта на улице Ларина,2б. Водитель "Лады Ларгус" не справился с управлением и врезался в фонарный столб, а затем въехал в припаркованное авто и пешехода у края проезжей части. 76-летнего мужчину госпитализировали. Врачи боролись за его жизнь, но тщетно. Он скончался. 

Ранее сообщалось, что оба водителя погибли в лобовом ДТП в Дальнеконстантиновском районе.

