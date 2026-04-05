Двух мужчин будут судить за гибель 19-летней девушки на Варварке Происшествия

Дело о гибели 19-летней девушки после падения наледи на улице Варварской в Нижнем Новгороде передано в суд.



Инцидент произошел вечером 14 февраля. Две девушки стояли рядом с многоквартирным домом, когда с крыши внезапно упала наледь. На видео видно, что они пытались отбежать, но не успели – ледяная глыба упала на одну из них. Девушка погибла, ее подруга получила незначительные травмы.



По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Следствие установило, что трагедия произошла из-за ненадлежащего исполнения обязанностей двумя ответственными лицами. С ними председатель товарищества собственников недвижимости заключил договоры на оказание услуг.



Как сообщили в прокуратуре Нижегородской области, речь идет о самозанятом мужчине, который должен был очищать крышу дома от наледи, а также о представителе ТСН, который не контролировал выполнение этих работ и не проводил ежедневный осмотр кровли.



Следователи собрали достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее доклад по этому уголовному делу запросил председатель Следкома России Александр Бастрыкин.

