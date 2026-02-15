Упавшая с крыши наледь убила девушку в центре Нижнего Новгорода

Фото:
Девушка погибла из-за схода наледи с жилого дома на Варварской улице в Нижнем Новгороде. Трагедия произошла вечером 14 февраля.
По данным пресс-службы городской администрации, девушка была совершеннолетней.
Многоэтажка 2007 года постройки, с крыши которой упала глыба льда, находится на обслуживании "Товарищества собственников недвижимости Варварская,40".
Госжилинспекция уже в курсе случившегося, уточнили в мэрии.
Напомним, что накануне на улице Рождественской ледяная глыба упала с крыши административного здания на группу детей. В больницу были доставлены шестеро ребят. В тот же день на улице Дьяконова (Автозавод) наледь упала на мать с ребенком. Несовершеннолетнего госпитализировали. По обоим фактам возбуждены уголовные дела, ход расследования которых находится на контроле главы Следкома России Александра Бастрыкина.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+