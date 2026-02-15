Уголовное дело завели после гибели девушки от наледи в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 19-летней девушки после падения наледи на Варварской улице Нижнего Новгорода, сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 14 февраля. По уточненным данным, ледяная глыба упала на двух девушек. Одна скончалась на месте, вторая получила незначительные повреждения.

Дело завели по ч. 2 ст. 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Также надзорное ведомство даст оценку исполнению управляющими организациями законодательства при содержании и обслуживании зданий, а также полноте принимаемых уполномоченными службами мер по очистке кровель зданий и территорий от снега. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, что 13 февраля в Нижнем Новгороде от схода наледи пострадали по меньшей мере восемь человек: шесть - на Рождественской и двое - на Дьяконова. Расследуются уголовные дела. Глава СКР Александр Бастрыкин ждет доклады по ним.