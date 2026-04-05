Нижегородский пенсионер отдал мошенникам 396 тысяч рублей, поверив в компенсацию Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В Балахнинском районе 69-летний мужчина стал жертвой телефонных мошенников и лишился 396 600 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Пенсионер рассказал, что ему позвонил человек, представившийся следователем по особо важным делам. Он заявил, что задержан представитель компании, продававшей медицинские препараты и пищевые добавки, которыми ранее пользовался потерпевший. Звонивший убедил пенсионера, что из-за большого числа пострадавших ему якобы положена компенсация в размере 5 млн рублей.

Чтобы получить "выплату", мужчине предложили сначала перевести деньги в счет процента от будущей компенсации. Пенсионер поверил и через отделение почтовой связи отправил деньги на указанные реквизиты. Но взамен обещанных миллионов так и не получил.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, расследование продолжается.

В полиции напоминают, что сообщения о неожиданных компенсациях и выплатах — распространенная схема обмана. Правоохранители не требуют переводить деньги и не сообщают по телефону о подобных начислениях.

Граждан призывают не переводить средства незнакомцам, даже если они представляются сотрудниками официальных ведомств. При подозрительных звонках рекомендуется прервать разговор, связаться с родственниками или самостоятельно обратиться в организацию, от имени которой поступил звонок.

Если вы стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам 02 или 102 с мобильного.

Ранее сообщалось, что 51-летний житель Балахны лишился 1,8 млн рублей при покупке авто через интернет.