Нижегородец лишился 2,8 млн рублей после "декларирования средств" Происшествия

Фото: Александр Воложанин

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые по разными предлогами убедили его в необходимости "задекларировать" свои финансовые средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

55-летний потерпевший обратился в дежурную часть полиции и рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что с его банковского счета происходят подозрительные операции, которые необходимо срочно отменить. Они предложили мужчине "задекларировать" деньги и для этого убедили его поехать в Москву, чтобы продать свой автомобиль.

Мужчина отправился в столицу на своей машине, где продал её неизвестному человеку, а полученные 2,8 млн рублей передал по указанию мошенников незнакомой женщине. Вернувшись домой на поезде, он понял, что стал жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД предупреждают о распространённых схемах мошенничества и напоминаёт о правилах безопасности.

Основные признаки обмана включают:

- Курьерская доставка денег: официальные организации не используют курьеров для транспортировки денежных средств.

- Внешние указания: любые финансовые операции не должны выполняться по указанию третьих лиц.

- Ложные предлоги: "декларирование" денег, размещение на "безопасных" счетах, использование банковских ячеек и финансирование других стран — всё это может быть признаками мошенничества.

