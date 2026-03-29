Нижегородец лишился 2,8 млн рублей после "декларирования средств"

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые по разными предлогами убедили его в необходимости "задекларировать" свои финансовые средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.
55-летний потерпевший обратился в дежурную часть полиции и рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что с его банковского счета происходят подозрительные операции, которые необходимо срочно отменить. Они предложили мужчине "задекларировать" деньги и для этого убедили его поехать в Москву, чтобы продать свой автомобиль.
Мужчина отправился в столицу на своей машине, где продал её неизвестному человеку, а полученные 2,8 млн рублей передал по указанию мошенников незнакомой женщине. Вернувшись домой на поезде, он понял, что стал жертвой обмана.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В МВД предупреждают о распространённых схемах мошенничества и напоминаёт о правилах безопасности.
Основные признаки обмана включают:
- Курьерская доставка денег: официальные организации не используют курьеров для транспортировки денежных средств.
- Внешние указания: любые финансовые операции не должны выполняться по указанию третьих лиц.
- Ложные предлоги: "декларирование" денег, размещение на "безопасных" счетах, использование банковских ячеек и финансирование других стран — всё это может быть признаками мошенничества.
