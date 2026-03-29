Последние новости рубрики Происшествия
29 марта 2026 10:35
Нижегородец лишился 2,8 млн рублей после "декларирования средств"
29 марта 2026 09:27
Женщину-пешехода сбили ночью в Советском районе Нижнего Новгорода
28 марта 2026 11:59
Служебная собака взяла след убийцы экс-депутата Минкаила Саидова
28 марта 2026 11:19
Невестка связала убийство нижегородского экс-депутата со смертью его сына
28 марта 2026 07:00
Эксклюзив
Число преступлений с участием подростков выросло в Нижегородской области
27 марта 2026 16:56
СК показал кадры с места убийства нижегородского экс-депутата
27 марта 2026 16:37
Экс-депутата Минкаила Саидова убили в Нижегородской области
27 марта 2026 15:35
Дело экс-главы нижегородского РАНХиГС Парамонова передали в суд
27 марта 2026 14:30
Собака покусала почтальона в Нижнем Новгороде
27 марта 2026 11:22
Эксклюзив
Дочь экс-главврача нижегородской больницы №33 пробудет в СИЗО до 2 июня
29 марта 2026 10:35 Происшествия
Нижегородец лишился 2,8 млн рублей после декларирования средств

Фото: Александр Воложанин

Житель Автозаводского района Нижнего Новгорода стал жертвой телефонных мошенников, которые по разными предлогами убедили его в необходимости "задекларировать" свои финансовые средства. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

55-летний потерпевший обратился в дежурную часть полиции и рассказал, что ему позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и правоохранительных органов. Звонившие сообщили, что с его банковского счета происходят подозрительные операции, которые необходимо срочно отменить. Они предложили мужчине "задекларировать" деньги и для этого убедили его поехать в Москву, чтобы продать свой автомобиль.

Мужчина отправился в столицу на своей машине, где продал её неизвестному человеку, а полученные 2,8 млн рублей передал по указанию мошенников незнакомой женщине. Вернувшись домой на поезде, он понял, что стал жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В МВД предупреждают о распространённых схемах мошенничества и напоминаёт о правилах безопасности.

Основные признаки обмана включают:

- Курьерская доставка денег: официальные организации не используют курьеров для транспортировки денежных средств.

- Внешние указания: любые финансовые операции не должны выполняться по указанию третьих лиц.

- Ложные предлоги: "декларирование" денег, размещение на "безопасных" счетах, использование банковских ячеек и финансирование других стран — всё это может быть признаками мошенничества.

Напомним, пенсионерка из Сарова лишилась 8 млн рублей после общения с мошенниками.

Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
