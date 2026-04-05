Шесть деревень стали селами в Нижегородской области Общество

В Нижегородской области сразу шесть населенных пунктов сменили статус с деревни на село. Соответствующие законы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

Документы были приняты Законодательным собранием 27 марта и подписаны губернатором 3 апреля. Изменения коснулись населенных пунктов в Ветлужском и Воскресенском районах.

В Ветлужском районе статус сел получили деревни Токариха (Волыновский сельсовет) и Крутцы (Новоуспенский сельсовет), а в Воскресенском районе - деревни Безводное (Староустинский сельсовет), Богданово (Богородский сельсовет), Осиновка (Егоровский сельсовет) и Пузеево (Благовещенский сельсовет). Решения были приняты с учетом мнения жителей, выраженного в ходе опросов, а также поддержаны Советами депутатов.

Необходимость изменений связана с тем, что после объединения поселений в муниципальные округа в их границах оказались одноименные населенные пункты с одинаковым видом, входящие в разные сельсоветы. Это создало сложности при ведении государственного адресного реестра, поскольку по правилам адресации название и вид населенного пункта должны быть уникальными в пределах одного муниципального образования.

Ранее сообщалось, что три населенных пункта планируется объединить в одно село в Арзамасском округе.