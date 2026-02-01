Почти сотня деревень-тезок насчитывается в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

В Нижегородской области насчитывается 95 населенных пунктов с одинаковыми названиями. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в государственно-правовом департаменте региона.

Большая часть расположена в Городецком муниципальном округе. Там их насчитывается 63. В Ковернинском округе таких населенных пунктов 10, в Ветлужском — 6, в Семеновском и Богородском — по 4. Также по два одноименных населенных пункта находятся в Ардатовском, Вознесенском, Лукояновском и Княгининском округах.

Напомним, в регионе проводится работа по устранению одноименных населенных пунктов. Причиной изменений стала техническая проблема: после объединения муниципалитетов в округа в их составе оказались населённые пункты с одинаковыми названиями и статусом. Это нарушает требования Федеральной информационной адресной системы, которая не допускает совпадений адресообразующих элементов в пределах одного округа. В результате возникли сложности с регистрацией недвижимости, подключением коммуникаций и ведением адресного реестра.

Для решения проблемы в 2025 году были приняты восемь региональных законов, регулирующих упразднение, объединение и изменение вида населённых пунктов. Так, в Сокольском округе пять деревень изменили свой статус.

"В других городских и муниципальных округах Нижегородской области в 2025 года изменений вида населенных пунктов не было", - сообщили в департаменте и добавили, что на рассмотрении Заксобрания находится несколько законопроектов, касающихся изменения статуса населенных пунктов. В частности, пять деревень в Чкаловском округе станут селами, а на Бору вид изменят сразу 18 населенных пунктов.

Добавим, что на заседании ЗСНО 29 января депутаты приняли два закона, которыми две деревни в Вачском округе и шесть в Семеновском стали селами.

Ранее председателя Законодательного собрания Евгений Люлин сообщил, что все процедуры по переименованию и изменению статуса одноимённых деревень должны быть завершены к 1 марта 2026 года.