Общество

Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области

29 января 2026 15:32 Общество
Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области. Соответствующие законопроекты были приняты депутатами Законодательного собрания на заседании 29 января, сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Так, в Городецком районе стало на два населённых пункта меньше: там объединили деревни Федурино, Вороново и Осинки в одну с сохранением названия "Федурино".

В Вачском районе деревни Сколково (Филинский сельсовет) и Звягино (Чулковский сельсовет) стали селами. Такое же преобразование затронуло деревни Ключи (Ивановский сельсовет), Большая Погорелка (Огибновский сельсовет), Елховка (Тарасихинский сельсовет), Осинки (Хахальский сельсовет), Малиновка и Никитино (обе — Шалдежский сельсовет) Семеновского муниципального округа.

Депутаты голосовали за законопроекты без обсуждения, однако депутат Игорь Норенков задал уточняющий вопрос: будут ли обязаны граждане, у которых в паспортах указано место рождения, например, деревня Сколково, вносить изменения в документы.

На это председатель Законодательного собрания Евгений Люлин ответил, что место рождения у граждан не меняется вне зависимости от того, существует ли данный населённый пункт или нет. Следовательно, никаких корректив вносить не потребуется.

В комментарии НИА "Нижний Новгород" председатель комитета ЗСНО по вопросам государственной власти, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков отметил, что работа проводится для устранения дублирующих названий населенных пунктов и предоставления их жителям возможности участия в программе догазификации. Он также добавил, что до 1 марта необходимо урегулировать ситуацию с населенными пунктами, которые находятся в пределах одного муниципального округа и имеют одинаковые или схожие наименования.

"Наиболее распространённый и простой способ, к которому прибегает большинство муниципалитетов, — это изменение вида населенного пункта. Например, если в округе есть две деревни с одинаковым названием, одну из них можно переименовать, изменив её статус — сделать ее селом, хутором и т.д., в зависимости, например, от численности населения. Этот способ — самый быстрый и позволяет оперативно внести изменения в адресную информационную систему.  В Городецком районе случай был более сложным. Там объединили три населённых пункта, оставив одно общее название — Федурино, которое стало головным. Это решение было принято с учётом обращений граждан: один из населённых пунктов был газифицирован, а другие — нет. Чтобы жители могли участвовать в программе догазификации, они обратились в администрацию, и на основании их обращения соответствующее решение было принято Советом депутатов. Он вышел с законодательной инициативой, которую мы поддержали", — сказал Паков.

Председатель комитета выразил уверенность, что до 1 марта вся работа по исключению дублирующих наименований завершится. По его словам, большая часть уже отработана, по остальным ведется юридическая работа.

Отметим, что в 2025 году было принято восемь региональных законов, упраздняющих, объединяющих или меняющих вид населенных пунктов. Еще несколько законопроектов уже внесены в Заксобрание. Например, пять деревень в Чкаловском округе станут селами, а на Бору вид изменят сразу 18 населенных пунктов. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных