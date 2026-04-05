Похолодание и снег придут в Нижний Новгород на следующей неделе Общество

В Нижнем Новгороде на неделе с 6 по 12 апреля ожидается неустойчивая погода: дожди сменятся снегом и кратковременным похолоданием, а к выходным вновь потеплеет.



Понедельник (6 апреля) начнется с дождя и температуры до +4 градусов, однако по ощущениям будет холоднее — около -2. Днем воздух прогреется до +7 градусов, осадки прекратятся, но небо останется затянутым облаками.



Во вторник, 7 апреля, специалисты "Яндекс Погоды" вновь прогнозируют дожди и облачную погоду. Максимальная температура составит около +5 градусов. В среду, 8 апреля, характер погоды существенно не изменится: ожидаются осадки и до +7 градусов.



Со второй половины недели в город придет похолодание. В четверг, 9 апреля, прогнозируется дождь со снегом, а температура опустится до -1 градуса. По ощущениям будет еще холоднее — до -7.



В пятницу, 10 апреля, утром ожидается до -2 градусов и снег. Днем немного потеплеет — до +1 градуса, однако осадки сохранятся в виде снега с дождем. К вечеру и ночью температура вновь понизится до -1…-3 градусов.



В выходные погода начнет улучшаться. В субботу, 11 апреля, утром прогнозируется до -2 градусов и мокрый снег, но уже днем воздух прогреется до +2 градусов, а осадки прекратятся.



В воскресенье, 12 апреля, станет теплее — до +6 градусов. Ожидается переменная облачность и дождь.

Напомним, что минувшей зимой в Нижегородской области был побит полувековой рекорд. Не обошлось без рекордов и в начале весны. По данным синоптика Ольги Мокеевой, в марте были побиты шесть температурных рекордов.