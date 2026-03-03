Полувековой рекорд по количеству снега побит в Нижегородской области

Фото:
Зима в Нижегородской области отметился рекордным снежным покровом — такого количества снега в регионе не наблюдалось полвека. Фенолог Арзамасского филиала ННГУ Михаил Любов подвел итоги последнего зимнего месяца, сообщили в пресс-службе вуза.
По его данным, за февраль выпало более 80 мм осадков при климатической норме в 27 мм. Снег шел почти ежедневно, а к концу месяца высота сугробов достигла 80 сантиметров, местами — до одного метра.
Из-за мощного снежного покрова почва промерзла всего на 10–15 сантиметров.
Причиной обильных осадков стали балканский циклон, а также скандинавские и сибирские антициклоны.
Первая декада февраля оказалась аномально холодной. В низинах Арзамасского округа температура опускалась до -38 градусов.
Большую часть месяца, 16 из 28 дней, сохранялась пасмурная погода. Атмосферное давление колебалось от 731 до 763 мм рт. ст.
Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева рассказала, что в течение зимы в Нагорной части Нижнего Новгорода несколько раз обновлялись абсолютные суточные максимумы по осадкам, а зима стала самой снежной за все время метеонаблюдений.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+