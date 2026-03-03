Эксклюзив
Общество

Полувековой рекорд по количеству снега побит в Нижегородской области

03 марта 2026 09:15 Общество
Рекорд по количеству снега за последние 50 лет побит в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Зима в Нижегородской области отметился рекордным снежным покровом — такого количества снега в регионе не наблюдалось полвека. Фенолог Арзамасского филиала ННГУ Михаил Любов подвел итоги последнего зимнего месяца, сообщили в пресс-службе вуза. 

По его данным, за февраль выпало более 80 мм осадков при климатической норме в 27 мм. Снег шел почти ежедневно, а к концу месяца высота сугробов достигла 80 сантиметров, местами — до одного метра.

Из-за мощного снежного покрова почва промерзла всего на 10–15 сантиметров.

Причиной обильных осадков стали балканский циклон, а также скандинавские и сибирские антициклоны.

Первая декада февраля оказалась аномально холодной. В низинах Арзамасского округа температура опускалась до -38 градусов.

Большую часть месяца, 16 из 28 дней, сохранялась пасмурная погода. Атмосферное давление колебалось от 731 до 763 мм рт. ст.

Ранее начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФБГУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева рассказала, что в течение зимы в Нагорной части Нижнего Новгорода несколько раз обновлялись абсолютные суточные максимумы по осадкам, а зима стала самой снежной за все время метеонаблюдений.  

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

