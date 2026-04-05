16-летняя нижегородка отдала мошенникам накопления родителей в валюте

16-летняя нижегородка отдала мошенникам более полумиллиона родительских сбережений, сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.
Лжесотрудник правоохранительных органов написал дочери 43-летней жительницы Приокского района в мессенджере и убедил ее задекларировать деньги родителей.
Школьница поверила незнакомцу и передала "курьеру" пакет с иностранной валютой на общую сумму 540 тысяч рублей (2 тысячи долларов, 3,5 тысячи евро и 5 тысяч юаней).
Родители, узнав о случившемся, написали заявление в полицию. Расследуется уголовное дело.
Ранее выяснилось, что жительница Дзержинска перевела позвонившим ей мошенникам более 8,5 млн рублей.
