Телефонные аферисты лишили жительницу Дзержинска 8,5 млн рублей

Лжесотрудники правоохранительных органов и банка выманили у 59-летней жительницы Дзержинске более 8,5 млн рублей. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Неизвестные позвонили женщине и сказали, что злоумышленники пытаются снять деньги с ее банковского счета. Чтобы спасти сбережения, надо было перевести их на специальный "безопасный" счет. Доверчивая жительница города химиков в течение нескольких дней послушно следовала инструкциям позвонивших. На продиктованные реквизиты она перевела 8 592 000 рублей.
Вскоре женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Но было слишком поздно — преступники перестали выходить на связь. Пришлось идти в полицию. Там завели уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, что сотрудники банков и государственных структур никогда не просят переводить деньги ни на "резервные", ни на "безопасные" счета. Так действуют только мошенники. При подобных звонках надо сразу класть трубку и обращаться в свой банк по официальному номеру.
Ранее сообщалось, что житель Балахны лишился 1,8 млн рублей при покупке авто через интернет, а житель Нижнего Новгорода — 2,8 млн рублей после "декларирования средств".
