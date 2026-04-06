Можно ли требовать долю в родительской квартире
06 апреля 2026 11:07
Лопнувшую трубу с горячей водой на улице Ковалихинской заменили
06 апреля 2026 10:40
Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове
06 апреля 2026 10:18
В Нижнем Новгороде пересмотрят отказы в выплате единого пособия: что изменится
06 апреля 2026 10:02
Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийскому субботнику в рамках акции "Вода России" 17 апреля
06 апреля 2026 09:17
120 тысяч человек планируют привлечь к большой уборке Нижнего Новгорода
06 апреля 2026 09:05
Опубликован график перекрытий моста через дамбу Нижегородской ГЭС в апреле
06 апреля 2026 08:00
Нижегородцам назвали главные составляющие здорового образа жизни
05 апреля 2026 19:27
Патриарх всея Руси рукоположил архимандрита Иосия в епископа Лысковского
05 апреля 2026 18:00
Анапа готовится открыть пляжи после разлива мазута
05 апреля 2026 17:00
Нижегородцев предупредили о ветре с порывами до 18 м/с
Общество

Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийскому субботнику в рамках акции "Вода России" 17 апреля

06 апреля 2026 10:02 Общество
Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийскому субботнику в рамках акции Вода России 17 апреля

Фото: минэкологии региона

Нижегородцы могут присоединиться к Всероссийскому субботнику в областном центре 17 апреля 2026 года в рамках акции «Вода России» (0+). Мероприятие проводится по национальному проекту «Экологическое благополучие», который реализуется в стране с 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.

Субботник станет финальным мероприятием Месячника чистоты, который начался 3 апреля. Одними из первых в нем приняли участие сотрудники министерства экологии Нижегородской области и ГБУ «Экология региона», которые очистили прибрежную территорию реки Старки от мусора.

«Субботники — это традиция, которая объединяет людей, помогает формировать бережное отношение к природе. Только совместными усилиями мы можем сохранить чистоту наших рек, лесов и городских территорий. Субботник на берегу Старки стал началом большой системной работы в этом сезоне», — отметил первый заместитель министра экологии Артём Бафанов.

В субботнике 17 апреля могут принять участие все, кому небезразлична чистота родного края: сотрудники предприятий и корпоративные волонтеры, представители бизнеса и органов власти, школьники, студенты и педагоги, общественники, активисты и волонтеры, жители области.

Как сообщили в министерстве экологии региона, в Нижнем Новгороде субботник 17 апреля пройдет на Мещерском озере. Сбор участников – в 11.00 у ФОКа «Мещерский». Участие в нем примут представители ключевых проектов региона, включая «Женское лидерство» и «Совет лидеров корпоративной культуры». Активным нижегородцам предстоит убрать береговую линию. Также на месте проведения субботника организуют экологический флешмоб и телемост с центральной площадкой акции «Вода России» в Набережных Челнах. На берегу Мещерского озера будут работать интерактивные зоны.

Вывоз всех собранных отходов обеспечит региональный оператор – «Нижэкология-НН».

Чтобы присоединиться к акции, необходимо следить за новостями на официальных страницах министерства экологии Нижегородской области. Регистрация откроется на платформе DOBRO.RU.

Организаторами акции являются правительство Нижегородской области, министерство экологии и природных ресурсов, ГБУ НО «Экология региона» при поддержке регионального оператора «Нижэкология-НН».

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Экологическое благополучие», который выполняет задачи, ранее предусмотренные в нацпроекте «Экология». Новый нацпроект предполагает заботу об окружающей среде и повышение ее комфортности для жизни людей. В нацпроект входит шесть федеральных проектов: «Генеральная уборка», «Вода России», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух».

