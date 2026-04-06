Нижегородский минфин привлечет кредитные линии на 8 млрд рублей

Нижегородский минфин намерен привлечь коммерческие кредиты на общую сумму 8 млрд рублей. Для этого ведомство проведет восемь аукционов, каждый из которых предполагает заем в размере 1 млрд рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Из документации следует, что планируется открыть возобновляемые кредитные линии сроком на девять месяцев. Процентная ставка будет плавающей и определится как ключевая ставка ЦБ РФ с дополнительной надбавкой.
Условия контрактов предусматривают возможность досрочного погашения займов, что позволит снизить расходы на обслуживание госдолга.
Привлеченные средства направят на покрытие дефицита областного бюджета, погашение долговых обязательств и пополнение бюджетных остатков.
Подведение итогов аукционов запланировано на 14 апреля.
Напомним, что к началу декабря 2025 года у региона сформировался самый крупный госдолг среди субъектов России — 186,6 млрд рублей. Увеличение задолженности объяснили в минфине Нижегородской области.
Также сообщалось, что областной минфин спрогнозировал профицит бюджета с 2031 года.
