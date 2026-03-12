Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
12 марта 2026 14:53 Экономика
Доходы бюджета Нижегородской области выросли за счет НДФЛ

Доходы консолидированного бюджета Нижегородской области по итогам 2025 года выросли на 2,5% по сравнению с 2024-м и составили 363,5 млрд рублей. Итоги исполнения бюджета подвели  на совещании регионального минфина с финансовыми органами муниципалитетов, которое прошло 12 марта.

Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что доходная часть бюджета сохранила рост, несмотря на снижение поступлений по налогу на прибыль организаций. По его словам, положительную динамику в основном обеспечили поступления налога на доходы физических лиц, которые увеличиваются благодаря росту фонда оплаты труда в организациях региона.

Он подчеркнул, что исполнение бюджета в прошлом году проходило непросто, однако все социально значимые расходы были профинансированы в полном объеме. Более 17 млрд рублей направили на поддержку участников СВО и членов их семей.

"Приоритеты-2026 остаются прежними: соцрасходы, поддержка семей с детьми и участников СВО, продолжение ранее начатых инфраструктурных проектов", — сказал Егор Поляков.

Он добавил, что при исполнении бюджета необходимо взвешенно подходить к принятию новых расходных обязательств, формировать финансовые резервы и уделять особое внимание поиску дополнительных источников доходов.

В течение 2025 года правительство Нижегородской области перечислило муниципалитетам межбюджетные трансферты на сумму 116,1 млрд рублей.

Глава минфина Ольга Сулима сообщила, что региональный и муниципальные бюджеты на 2026 год сформированы на основе консервативной оценки поступления собственных доходов.

"Наша основная задача сейчас — увеличение поступлений доходов в бюджеты различных уровней. Необходимо сосредоточиться на привлечении в регион новых налогоплательщиков, усилении администрирования доходов и эффективном использовании государственной и муниципальной собственности", — подчеркнула Ольга Сулима, обращаясь к финансовым органам муниципалитетов.

К ключевым задачам бюджетной политики на 2026 год также относятся реализация поручений президента России Владимира Путина, обеспечение сбалансированности и устойчивости регионального бюджета, выполнение всех принятых обязательств перед гражданами и реализация мероприятий национальных проектов.

В 2025 году рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+ со стабильным прогнозом. В агентстве отмечали умеренно высокий уровень сбалансированности бюджета региона и умеренно низкую долговую нагрузку.

Ранее сообщалось, что нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов.

Бюджет Доходы Минфин
