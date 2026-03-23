Нижегородская область выпустит облигации на 15 млрд рублей Экономика

Министерство финансов Нижегородской области приступило к подготовке очередного выпуска облигационного займа, запланированного на 2026 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального минфина.

Согласно закону Нижегородской области об областном бюджете, предельный объем размещения государственных ценных бумаг региона утвержден в размере 15 млрд рублей.

Привлеченные средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета, а также на рефинансирование ранее полученных заимствований.

Конкретные параметры займа, включая дату размещения и срок обращения облигаций, будут определены с учетом ситуации на рынке ценных бумаг.

Напомним, на начало марта 2026 года государственный долг Нижегородской области составлял 224,5 млрд рублей.