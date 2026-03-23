Нижегородская область выпустит облигации на 15 млрд рублей

Министерство финансов Нижегородской области приступило к подготовке очередного выпуска облигационного займа, запланированного на 2026 год. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе регионального минфина.
Согласно закону Нижегородской области об областном бюджете, предельный объем размещения государственных ценных бумаг региона утвержден в размере 15 млрд рублей.
Привлеченные средства планируется направить на покрытие дефицита областного бюджета, а также на рефинансирование ранее полученных заимствований.
Конкретные параметры займа, включая дату размещения и срок обращения облигаций, будут определены с учетом ситуации на рынке ценных бумаг.
Напомним, на начало марта 2026 года государственный долг Нижегородской области составлял 224,5 млрд рублей.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+