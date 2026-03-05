Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Нижегородской области могут списать еще 22 млрд рублей госдолга

Нижегородской области могут списать еще 22 млрд рублей госдолга

Нижегородская область в 2026 году может получить списание около 22 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщили ИА "НТА-Приволжье" в региональном минфине.

По данным ведомства, в прошлом году региону уже списали 3,5 млрд рублей бюджетных кредитов из возможных к списанию 46,5 млрд рублей. Решение принималось исходя из фактических расходов областного бюджета в 2024 году, произведенных по утвержденным направлениям использования высвобождаемых средств.

В 2026 году область рассчитывает на дальнейшее сокращение долга. Ожидается, что списание составит порядка 22 млрд рублей — в зависимости от фактически понесенных расходов за 2025 год, в том числе направленных на поддержку СВО.

Оставшаяся часть бюджетных кредитов в размере 20,7 млрд рублей будет списываться постепенно по мере фактических расходов на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в 2026-2029 годах.

По состоянию на начало марта 2026 года государственный долг Нижегородской области составляет 224,5 млрд рублей. За месяц показатель увеличился на 8 млрд рублей, главным образом за счет привлечения бюджетного кредита.

Напомним, в конце 2025 года Нижегородская область возглавляла список регионов РФ с наибольшим объемом госдолга — 186,6 млрд рублей. Тогда ситуацию прокомментировали в региональном минфине. Там пояснили, что рост связан с макроэкономической ситуацией и необходимостью закрывать дефицит бюджета, заложенный при его утверждении на 2025 год. Кроме того, увеличение объема госдолга обусловлено необходимостью погашать часть бюджетных кредитов, которые получены из федерального бюджета, согласно утвержденным графикам платежей.

Теги:
Госдолг Минфин
Новости по теме
27 февраля 2026 08:25
Нижегородский минфин привлечет еще 1,5 млрд рублей в виде кредитов
07 февраля 2026 12:14
Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличат на 3,8 млрд рублей
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
