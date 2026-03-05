Нижегородской области могут списать еще 22 млрд рублей госдолга Экономика

Нижегородская область в 2026 году может получить списание около 22 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам. Об этом сообщили ИА "НТА-Приволжье" в региональном минфине.

По данным ведомства, в прошлом году региону уже списали 3,5 млрд рублей бюджетных кредитов из возможных к списанию 46,5 млрд рублей. Решение принималось исходя из фактических расходов областного бюджета в 2024 году, произведенных по утвержденным направлениям использования высвобождаемых средств.

В 2026 году область рассчитывает на дальнейшее сокращение долга. Ожидается, что списание составит порядка 22 млрд рублей — в зависимости от фактически понесенных расходов за 2025 год, в том числе направленных на поддержку СВО.

Оставшаяся часть бюджетных кредитов в размере 20,7 млрд рублей будет списываться постепенно по мере фактических расходов на реализацию мероприятий в сфере ЖКХ в 2026-2029 годах.

По состоянию на начало марта 2026 года государственный долг Нижегородской области составляет 224,5 млрд рублей. За месяц показатель увеличился на 8 млрд рублей, главным образом за счет привлечения бюджетного кредита.

Напомним, в конце 2025 года Нижегородская область возглавляла список регионов РФ с наибольшим объемом госдолга — 186,6 млрд рублей. Тогда ситуацию прокомментировали в региональном минфине. Там пояснили, что рост связан с макроэкономической ситуацией и необходимостью закрывать дефицит бюджета, заложенный при его утверждении на 2025 год. Кроме того, увеличение объема госдолга обусловлено необходимостью погашать часть бюджетных кредитов, которые получены из федерального бюджета, согласно утвержденным графикам платежей.