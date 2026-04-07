15 случаев бешенства животных выявили в Нижегородской области Общество

С начала 2026 года в Нижегородской области выявлено 15 случаев бешенства у животных — как домашних, так и диких. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном комитете ветеринарии.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8 случаев заболевания.

Вместе с тем специалисты отмечают, что по сравнению с 2022-2023 годами показатели снизились почти в два раза. В целом текущая ситуация остается в пределах средних многолетних значений.

Основным источником распространения инфекции остаются лисы — на них приходится более 40% всех выявленных случаев. Кроме того, в 90% случаев заражения домашних животных фиксировался их контакт с дикой природой, прежде всего с лисами. Эксперты связывают это с тем, что лисы являются природным резервуаром бешенства, а также с наличием кормовой базы вблизи населенных пунктов, что способствует их приближению к людям.

Добавим, что в регионе продолжается масштабная профилактическая работа. Объем вакцинации домашних животных увеличен до 200 тысяч голов. Дополнительно ведется вакцинация животных без владельцев: в 2025 году в муниципалитетах и городских округах привито около 2,9 тысячи таких животных.

Также проводится оральная вакцинация диких плотоядных. На территории 158 охотничьих хозяйств было размещено порядка 500 тысяч доз антирабической вакцины.

Ранее сообщалось, что отстрел лисиц разрешили в Дальнеконстантиновском округе из‑за угрозы бешенства.