Как снежная зима повлияла на озимые в Нижегородской области

Фото:
В Нижегородской области озимые культуры в целом благополучно пережили температурные качели и обилие снега зимой. Гибели посевов не зафиксировано. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсельхозе.
Под урожай 2026 года в регионе посеяно 238 тысячи гектаров озимых культур. Из них 221,7 тысячи гектаров занимают зерновые и культуры на зеленый корм, еще 16,3 тысячи гектаров — озимый рапс.
По данным обследования, проведенного специалистами ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", большая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.
Для формирования хорошего урожая озимых культур и поддержания их в оптимальном состоянии аграрии планируют провести раннюю подкормку азотными удобрениями и боронование.
В министерстве также уточнили, что в случае гибели посевов предусмотрен пересев яровыми культурами. В страховом фонде региона имеется 7 тысячи тонн семян, чего достаточно для пересева около 32 тысячи гектаров.
Ранее сообщалось, что площадь сельхозугодий в Нижегородской области в 2026 году превысит 1 млн га.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+