Как снежная зима повлияла на озимые в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области озимые культуры в целом благополучно пережили температурные качели и обилие снега зимой. Гибели посевов не зафиксировано. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсельхозе.

Под урожай 2026 года в регионе посеяно 238 тысячи гектаров озимых культур. Из них 221,7 тысячи гектаров занимают зерновые и культуры на зеленый корм, еще 16,3 тысячи гектаров — озимый рапс.

По данным обследования, проведенного специалистами ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", большая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Для формирования хорошего урожая озимых культур и поддержания их в оптимальном состоянии аграрии планируют провести раннюю подкормку азотными удобрениями и боронование.

В министерстве также уточнили, что в случае гибели посевов предусмотрен пересев яровыми культурами. В страховом фонде региона имеется 7 тысячи тонн семян, чего достаточно для пересева около 32 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что площадь сельхозугодий в Нижегородской области в 2026 году превысит 1 млн га.