  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
06 апреля 2026 15:46 Общество
Как снежная зима повлияла на озимые в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области озимые культуры в целом благополучно пережили температурные качели и обилие снега зимой. Гибели посевов не зафиксировано. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минсельхозе.

Под урожай 2026 года в регионе посеяно 238 тысячи гектаров озимых культур. Из них 221,7 тысячи гектаров занимают зерновые и культуры на зеленый корм, еще 16,3 тысячи гектаров — озимый рапс.

По данным обследования, проведенного специалистами ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", большая часть посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Для формирования хорошего урожая озимых культур и поддержания их в оптимальном состоянии аграрии планируют провести раннюю подкормку азотными удобрениями и боронование.

В министерстве также уточнили, что в случае гибели посевов предусмотрен пересев яровыми культурами. В страховом фонде региона имеется 7 тысячи тонн семян, чего достаточно для пересева около 32 тысячи гектаров.

Ранее сообщалось, что площадь сельхозугодий в Нижегородской области в 2026 году превысит 1 млн га.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минсельхоз Сельское хозяйство
Поделиться:
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных