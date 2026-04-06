Паводок охватил 19 муниципальных образований Нижегородской области Общество

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Новые случаи подтоплений зафиксированы в Нижегородской области за последние сутки. Обновленные данные дали в региональном управлении МЧС.



По информации ведомства, вода затопила низководный мост через реку Пьяна на автодороге Юрьево — Мишуково в Гагинском округе около села Мишуково.



Также произошло подтопление участка автодороги местного значения Шахунья — Малое Рыбаково перед мостом через реку Малая Какша в Шахунье.



Кроме того, вода зашла на приусадебные участки в селе Кантаурово на Бору в районе улицы Заречной.



Предварительно, погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей не требуется. Ситуация находится под постоянным контролем: ведется круглосуточный мониторинг, оперативные группы муниципалитетов ежедневно отслеживают паводковую обстановку.



Всего на контроле остаются подтопления в 19 муниципальных образованиях региона.



В их числе — 12 низководных мостов, подтопленных в Нижнем Новгороде (Кстовский район), на Бору, в Арзамасе, а также в Навашинском, Семеновском, Гагинском и Починковском округах.



Еще зафиксированы 10 участков автодорог, оказавшихся под водой, в том числе в Кулебаках, Арзамасе, Навашинском, Уренском, Пильнинском, Павловском округах и в Шахунье.



Подтоплены 470 приусадебных участков в 11 населенных пунктах. Вода затронула территории в Арзамасе (село Чернуха), Кулебаках (село Шилокша), Сарове, Уренском округе (Урень и село Темта), Выксе (рабочий поселок Виля), Большеболдинском округе (деревня Чертас), Шатковском округе, Краснооктябрьском округе (село Уразовка), Вадском округе и на Бору (село Кантаурово).

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за паводка. Сформированы девять противопаводковых отрядов.