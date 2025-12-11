Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Общество

Проезд без купюр: депутаты ЗСНО поддержали отмену наличных в транспорте

11 декабря 2025 15:13 Общество
Проезд без купюр: депутаты ЗСНО поддержали отмену наличных в транспорте

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Комитет Заксобрания по транспорту обсудил изменения в региональный закон о пассажирских перевозках на заседании 11 декабря. Основной темой стало внедрение безналичной оплаты проезда в общественном транспорте, передает НИА "Нижний Новгород". 

Напомним, с 1 января 2026 года нижегородцам будет доступна лишь безналичная оплата проезда. Изначально нововведение должно было вступить в силу с 1 ноября текущего года, но власти решили ввести переходный период. 

Замминистра транспорта Денис Рябинин отметил, что после объявления об отмене налички в адрес министерства поступило около 250 обращений граждан. Но совместный анализ нижегородского минтранса и Центра управления регионом показал: значительная часть жалоб поступила от людей, которые даже не пользуются общественным транспортом. Многие из них обеспокоены сокращением оборота наличных денег в целом.

Чиновник добавил, что переход на безналичную систему оплаты проезда направлен прежде всего на повышение безопасности. По его словам, водители не должны отвлекаться на расчет с пассажирами. И, кстати, прокуратура Нижегородской области уже дала положительное заключение на проект закона.

В период адаптации пассажиры смогут приобрести транспортные карты за наличные у водителей, в киосках печати, отделениях Почты России, офисах оператора "Ситикард" и на станциях метро. Кроме того, предлагается использовать мобильное приложение для оплаты. По данным минтранса, сейчас наличными в транспорте расплачиваются лишь около 4% пассажиров. 

Некоторые депутаты предложили предусмотреть исключения для жителей районов области, приезжающих в Нижний Новгород. По мнению парламентариев, не у всех гостей города есть возможность заранее обзавестись транспортной картой или установить приложение. Директор "Ситикарда" Юрий Рябиков высказал идею сделать дифференцированный тариф, чтоб пассажиру было выгоднее оплачивать поездку безналом.

Глава профильного комитета ЗСНО Владимир Солдатенков предложил вернуться к обсуждению вопроса в марте 2026 года, чтобы оценить эффективность нововведения. В завершение заседания члены комитета единогласно поддержали законопроект и рекомендовали принять его сразу в двух чтениях на декабрьском заседании регионального парламента.

Ранее сообщалось, что в Арзамасе, Дзержинске и на Бору отмена оплаты проезда в автобусах наличными произойдет с 1 января 2028 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных