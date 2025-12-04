Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 декабря 2025 16:50Жетоны уходят: нижегородское метро отказалось от старого способа оплаты
04 декабря 2025 16:12Каток на Стрелке решили не открывать из-за погоды
04 декабря 2025 15:46Регионам хотят дать право ограничивать численность трудовых мигрантов
04 декабря 2025 15:36Нижегородцев просят высказаться о судьбе маршрутов №31 и Э-31
04 декабря 2025 15:27Стартует открытое бета-тестирование шутера PIONER на "Играх Ростелеком"
04 декабря 2025 14:55Госпаблики Нижегородской области расширяют присутствие в MAX
04 декабря 2025 14:47Алексей Храмов возглавил мобилизационный резерв "БАРС-НН"
04 декабря 2025 14:28Никита Шангин: "Индексация страховых пенсий стала практикой государства"
04 декабря 2025 14:15Россельхознадзор нашел 290 тысяч тонн сомнительного зерна в Нижегородской области
04 декабря 2025 13:45Нижегородская прокуратура добилась ускоренного изъятия активов Дзепы
Общество

Жетоны уходят: нижегородское метро отказалось от старого способа оплаты

04 декабря 2025 16:50 Общество
Жетоны уходят: нижегородское метро отказалось от старого способа оплаты

Фото: Александр Воложанин

С 1 января 2026 года жетоны перестанут быть средством оплаты проезда в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в социальных сетях нижегородского метрополитена.

Исключение жетонов из оборота связано с новым постановлением правительства Нижегородской области. Согласно документу, в последний день 2025 года — 31 декабря — жетоны примут в кассах и турникетах в последний раз.

На смену жетонам уже пришли бумажные билеты с QR-кодом. Их необходимо сканировать при входе через специальные рамки. Этот способ оплаты действует параллельно с электронными картами и другими современными форматами.

Ранее сообщалось, что до конца 2025 года нижегородцы смогут расплачиваться наличными за проезд в общественном транспорте.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Метро Общественный транспорт Технологии
Поделиться:
Новости по теме
31 октября 2025 11:37Проезд в нижегородском метро подорожает с 1 ноября
30 октября 2025 10:17Нижегородскую систему оплаты проезда хотят добавить в "белый список"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных