Жетоны уходят: нижегородское метро отказалось от старого способа оплаты

С 1 января 2026 года жетоны перестанут быть средством оплаты проезда в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в социальных сетях нижегородского метрополитена.
Исключение жетонов из оборота связано с новым постановлением правительства Нижегородской области. Согласно документу, в последний день 2025 года — 31 декабря — жетоны примут в кассах и турникетах в последний раз.
На смену жетонам уже пришли бумажные билеты с QR-кодом. Их необходимо сканировать при входе через специальные рамки. Этот способ оплаты действует параллельно с электронными картами и другими современными форматами.
Ранее сообщалось, что до конца 2025 года нижегородцы смогут расплачиваться наличными за проезд в общественном транспорте.
