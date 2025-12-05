Наличную оплату проезда хотят отменить в Дзержинске, Арзамасе и на Бору Общество

Фото: Александр Воложанин

Оплату проезда наличными хотят запретить сразу в нескольких городах и округах Нижегородской области. Это следует из проекта закона, внесенного главой региона Глеба Никитина в Заксобрание.

Напомним, что Нижний Новгород перейдет полностью на безналичную оплату проезда с 1 января 2026 года.

Теперь же выяснилось, что с 1 января 2028 года то же самое произойдет с Бором, Дзержинском, Арзамасом, Балахнинским, Городецким и Богородским муниципальными округами.

В пояснительной записке к проекту закону указано, что нововведения нужны для обеспечения безопасности пассажиров общественного транспорта. Дело в том, что водителям во время движения запрещено совершать действия, которые создают угрозу гибели либо ранения людей, а пассажирам — отвлекать водителя, чтобы не допустить возникновения ДТП.

Также отмечается, что принятие данного законопроекта не приведет к нарушение прав пассажиров при безналичной оплате проезда, так предусмотрена возможность покупки либо пополнения транспортных карт за наличку в пунктах распространения транспортных карт.

Где находятся эти пункты и как оформить такую карту, указано на сайте оператора "Ситикард". Вдобавок ко всему, купить и пополнить транспортную карту можно в киосках печати и офисах Почты России.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 12-е место по стоимости проезда в стране.