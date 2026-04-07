Умер известный нижегородский литературовед Николай Фортунатов

Фото:
На 95-м году жизни скончался заслуженный профессор ННГУ имени Лобачевского Николай Фортунатов. О его смерти 7 апреля сообщил ректор вуза Олег Трофимов.
Николай Михайлович был доктором филологических наук и заслуженным работником высшей школы. Более трех десятилетий он возглавлял кафедру русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ. За это время кафедра превратилась в один из ведущих научных центров страны в области литературоведения.
Под руководством ученого конференция "Болдинские чтения" вышла на международный уровень. Он также основал центр литературного краеведения и разработал оригинальную методологию изучения региональной литературы.
Круг научных интересов Николая Михайловича был широким. Он занимался исследованием творчества Пушкина, Чехова, Достоевского, Толстого, Мельникова-Печерского и Короленко, а также изучал поэтику литературных произведений и проблемы текстологии.
Фортунатов активно откликался на новые идеи и научные тенденции. Еще в 1999 году он создал первый в ННГУ дистанционный образовательный курс — в период, когда подобный формат обучения только начинал развиваться.
Разработанный им интерактивный курс "История России в отражении русской литературы" был удостоен медали ВДНХ. Учебник "История русской литературы XIX века" в трех частях, подготовленный под его научным руководством, до сих пор остается одним из ключевых пособий для студентов вузов.
"Николай Михайлович – человек широчайшего культурного кругозора, который хранил лучшие традиции отечественного литературоведения и при этом формировал облик новой – современной, науки о литературе", — отметил ректор.
Прощание с Николаем Фортунатовым состоится 9 апреля в 11:30 в церкви Казанской иконы Божией Матери.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Михайловича.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+