Умер известный нижегородский литературовед Николай Фортунатов Наука

Фото: Олег Трофимов/ Telegram

На 95-м году жизни скончался заслуженный профессор ННГУ имени Лобачевского Николай Фортунатов. О его смерти 7 апреля сообщил ректор вуза Олег Трофимов.

Николай Михайлович был доктором филологических наук и заслуженным работником высшей школы. Более трех десятилетий он возглавлял кафедру русской литературы Института филологии и журналистики ННГУ. За это время кафедра превратилась в один из ведущих научных центров страны в области литературоведения.

Под руководством ученого конференция "Болдинские чтения" вышла на международный уровень. Он также основал центр литературного краеведения и разработал оригинальную методологию изучения региональной литературы.

Круг научных интересов Николая Михайловича был широким. Он занимался исследованием творчества Пушкина, Чехова, Достоевского, Толстого, Мельникова-Печерского и Короленко, а также изучал поэтику литературных произведений и проблемы текстологии.

Фортунатов активно откликался на новые идеи и научные тенденции. Еще в 1999 году он создал первый в ННГУ дистанционный образовательный курс — в период, когда подобный формат обучения только начинал развиваться.

Разработанный им интерактивный курс "История России в отражении русской литературы" был удостоен медали ВДНХ. Учебник "История русской литературы XIX века" в трех частях, подготовленный под его научным руководством, до сих пор остается одним из ключевых пособий для студентов вузов.

"Николай Михайлович – человек широчайшего культурного кругозора, который хранил лучшие традиции отечественного литературоведения и при этом формировал облик новой – современной, науки о литературе", — отметил ректор.

Прощание с Николаем Фортунатовым состоится 9 апреля в 11:30 в церкви Казанской иконы Божией Матери.

Ранее сообщалось, что на 89-м году жизни скончался доктор биологических наук, профессор НГАТУ Иван Постнов. А 2 апреля скончалась легенда нижегородского танцевального спорта Татьяна Сиверс.