Тюменец, заказавший айфоны по 5 рублей, через суд смог получить часть купленного Общество

Житель Тюмени Руслан, заказавший несколько десятков гаджетов по невероятно низким ценам, наконец получил часть товаров, а за остальное получил компенсацию, сообщает "МегаТюмень".

История началась в 2022 году, когда Руслан заметил на маркетплейсе аномально низкие цены на технику - 5-10 рублей за позицию - и оформил большой заказ: айфоны, роутеры, колонки и другие гаджеты. 30 товаров обошлись ему в 180 рублей. После оплаты заказ продавец отменил заказ, а деньги вернул. Однако мужчина не сдался и решил бороться за свои права через суд: по его мнению, сделка была юридически заключена.

Тюменец рассказал изданию, что сначала пытался решить вопрос самостоятельно, направив претензию продавцу и обратившись в службу поддержки маркетплейса. Но все его попытки оказались безуспешными. В 2024 году он подал иск в суд.

На первом этапе рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении требований, посчитав, что договор не был заключён. Руслан не опустил руки и подал апелляцию.

Апелляционный суд согласился с тем, что договор был заключён, но отказал в удовлетворении иска по другой причине: суд посчитал, что большое количество товаров не предназначалось для личных нужд, а скорее для перепродажи.

Однако кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В ходе нового рассмотрения было доказано, что Руслан действительно приобретал технику для личных нужд.

Несмотря на это, ответчик не спешил исполнять решение суда. Стороны начали переговоры о том, как закрыть спор. В итоге они пришли к компромиссу: часть товаров Руслан получил, а за остальные позиции договорились о денежной компенсации.

Мировое соглашение было утверждено судом, и ответчик исполнил договорённости. Руслан получил компенсацию несколько дней назад.

Этот случай показывает, что даже если продавец отменяет заказ без объяснения причин, покупатель всё равно может отстоять свои права в суде. Главное — собрать доказательства и обосновать свои требования.