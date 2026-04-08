В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода весной-осенью 2026
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2026 12:22
Массовое отравление в Нижегородской области: пострадали более 50 человек
08 апреля 2026 11:51
Тренды мошенничества в 2026 году: от простых атак к сложным схемам
08 апреля 2026 11:47
Почти 350 млн рублей выделили на расширение Ново-Стригинского кладбища
08 апреля 2026 11:42
"Т Плюс" модернизирует системы водоподготовки трех котельных в Кстовском районе
08 апреля 2026 11:20
Тюменец, заказавший айфоны по 5 рублей, через суд смог получить часть купленного
08 апреля 2026 11:12
Нижегородцам стало доступно бесплатное лечение варикоза лазером
08 апреля 2026 11:09
Мастер-классы для беременных провели в Нижнем Новгороде
08 апреля 2026 10:34
"Были "красные флаги": министр Пучков об убийстве учителя в Пермском крае
08 апреля 2026 10:04
Минтранс отреагировал на историю с паромной переправой в Павлове
08 апреля 2026 09:47
Суд постановил снести коттеджи в поселке Зеленый дол под Городцом
Фото: pixabаy.com

Житель Тюмени Руслан, заказавший несколько десятков гаджетов по невероятно низким ценам, наконец получил часть товаров, а за остальное получил компенсацию, сообщает "МегаТюмень".

История началась в 2022 году, когда Руслан заметил на маркетплейсе аномально низкие цены на технику - 5-10 рублей за позицию - и оформил большой заказ: айфоны, роутеры, колонки и другие гаджеты. 30 товаров обошлись ему в 180 рублей. После оплаты заказ продавец отменил заказ, а деньги вернул. Однако мужчина не сдался и решил бороться за свои права через суд: по его мнению, сделка была юридически заключена.

Тюменец рассказал изданию, что сначала пытался решить вопрос самостоятельно, направив претензию продавцу и обратившись в службу поддержки маркетплейса. Но все его попытки оказались безуспешными. В 2024 году он подал иск в суд.

На первом этапе рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении требований, посчитав, что договор не был заключён. Руслан не опустил руки и подал апелляцию.

Апелляционный суд согласился с тем, что договор был заключён, но отказал в удовлетворении иска по другой причине: суд посчитал, что большое количество товаров не предназначалось для личных нужд, а скорее для перепродажи.

Однако кассационный суд отменил решение апелляционной инстанции и направил дело на новое рассмотрение. В ходе нового рассмотрения было доказано, что Руслан действительно приобретал технику для личных нужд.

Несмотря на это, ответчик не спешил исполнять решение суда. Стороны начали переговоры о том, как закрыть спор. В итоге они пришли к компромиссу: часть товаров Руслан получил, а за остальные позиции договорились о денежной компенсации.

Мировое соглашение было утверждено судом, и ответчик исполнил договорённости. Руслан получил компенсацию несколько дней назад.

Этот случай показывает, что даже если продавец отменяет заказ без объяснения причин, покупатель всё равно может отстоять свои права в суде. Главное — собрать доказательства и обосновать свои требования.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Маркетплейс Суд Торговля
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных